이개호 의원, 민주당 전남광주특별시장 경선 불참

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 이개호(전남 담양·함평·영광·장성) 국회의원이 더불어민주당 전남광주 통합특별시장 후보 경선에 불참한다.

이 의원은 11일 성명서를 내고 “통합특별시의 성공적인 출범과 호남의 더 큰 도약을 위한 구체적인 비전을 마련하며 쉼 없이 달려왔으나, 저의 발걸음은 여기서 멈춘다”고 불참을 선언했다.

이 의원은 “전남광주 통합 선거구 유권자들이 후보들을 충분히 검증할 수 있도록 특수한 상황을 반영한 경선 방법을 당에 요청했음에도 당에서는 통합지역에 걸맞지 않게 다른 지역과 동일한 경선방식을 내놓았다”며 “아쉬움이 크지만, 당 최고위원회 결정을 존중한다”고 밝혔다.

이어 “그러나 제가 계속 경선에 참여하는 것은 현행 경선 방법의 정당성을 스스로 인정하는 것이 돼 원칙을 준수해 온 저로서는 받아들이기 어려웠다”고 설명했다.

이 의원은 민주당에 시민공천배심원제 도입을 요구해왔으며, 받아들여지지 않으면 경선 불참 등을 시사했었다.

이 의원의 불참으로 민주당 전남광주 통합특별시장 경선은 강기정 광주시장·김영록 예비후보(전남지사 직무정지)·민형배 의원·신정훈 의원·이병훈 민주당 호남특위 부위원장·정준호 의원·주철현 의원 7인 후보로 치러질 것으로 보인다.

오는 19∼20일 예비경선에서 후보를 5명으로 압축하고, 4월 3∼5일 본경선을 치른다.

본경선 결과 과반 득표자가 나오지 않으면 4월 12∼14일 결선투표에서 최종 후보를 가린다.