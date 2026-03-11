정지훈 모두의연구소 CVO, AI 스타트업 전략 제시

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 인공지능(AI) 기업의 스케일업 전략과 기술 사업화 방향을 공유하는 자리가 마련됐다. 기술 중심 기업이 단순한 기술 개발을 넘어 사업화와 시장 확장 단계로 도약하기 위한 실전 전략이 제시되며, AI 기업들의 성장 해법을 모색하는 의미 있는 시간이 됐다.

인공지능산업융합사업단(단장 오상진)은 11일 광주 첨단 3지구 인공지능 중심 산업융합 집적단지 창업동 4층 컨퍼런스홀에서 ‘2026 AI Skill-Up Day’ 행사를 개최했다.

이번 행사는 AI 기술 중심 기업이 기술 개발 단계에서 사업화와 시장 확장 단계로 전환하기 위한 전략을 공유하고, 지역 AI 기업의 성장 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 행사에는 AI창업동 및 광주AI창업캠프 입주기업 관계자, AI 스타트업 등 100여 명이 참석했다.

이날 행사에서는 미래기술 전략 전문가인 정지훈 모두의연구소 최고비전책임자(CVO) 겸 DGIST 겸직교수가 키노트 강연을 맡아 인공지능 시대 기업의 대응 전략을 제시했다.

정 교수는 생성형 AI 확산과 디지털 전환 가속화로 산업 구조가 빠르게 변화하고 있다며 기술 중심 기업이 기술 개발에 머무르지 않고 기술에서 사업 구조로 전환하는 전략이 중요하다고 강조했다.

또한 AI 솔루션의 제품화와 서비스화를 위한 사업 구조 설계와 기업 성장 단계별 핵심 전략을 다양한 사례를 통해 설명했다.

이어 진행된 세션에서는 AI 스타트업 프뢰벨미디어㈜ 이문용 대표가 기술 사업화 전략과 현장 경험을 공유했다. 초기 고객 확보와 레퍼런스 구축 등 스타트업이 실제 현장에서 겪는 주요 과제를 중심으로 실전 경험을 전달하며 참석 기업들의 높은 관심을 끌었다.

행사 후반에는 참석자 참여형 질의응답이 진행돼 AI 기업 성장 과정에서 나타나는 주요 병목 요소와 해결 방향에 대한 논의가 이어졌다. 참석 기업들은 레퍼런스 확보, 가격 정책, 조직 구성, 데이터 확보 등 실제 경영 과정에서 겪는 고민을 공유하며 활발한 의견을 나눴다.

앞으로 인공지능산업융합사업단은 AI 기술 실증, 사업화 지원, 투자 연계 프로그램 등을 통해 지역 AI 기업의 성장과 광주 AI 산업 생태계 활성화에 주력할 계획이다.

오상진 인공지능산업융합사업단장은 “AI 기업이 지속적으로 성장하기 위해서는 기술 경쟁력만으로는 한계가 있으며, 기술을 실제 비즈니스로 연결하는 사업화 전략과 시장 확장 역량이 함께 뒷받침돼야 한다”며 “이번 AI Skill-Up Day가 지역 AI 기업들이 기술을 사업으로 확장하고 글로벌 경쟁력을 확보하는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.