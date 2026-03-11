안건 통과되면 연임 확정 “경영능력·경험 갖춰” “법·도덕적 결격 사유 없어”

[헤럴드경제=유혜림 기자] 세계 양대 의결권 자문사인 ISS와 글래스루이스가 신한금융지주 주주들에게 진옥동 회장 내정자의 연임 안건에 찬성할 것을 권고했다. 글로벌 의결권 자문사의 의견이 외국인 주주 등의 표심에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 오는 26일 열리는 신한금융지주 정기 주주총회 결과에도 관심이 쏠린다.

11일 금융권에 따르면 ISS는 최근 신한금융그룹 관련 보고서에서 이번 주총의 진옥동(회장 내정자) 사내이사 선임 안건과 관련해 “지난 임기 동안 보여준 경영 능력, 그룹의 전략적 방향을 유지하는 데 필요한 전문성을 갖추고 있고 이사 직무 수행을 제한할 만한 실질적 법·도덕적 결격 사유가 발견되지 않았다”고 찬성의 배경을 밝혔다.

글래스루이스도 최근 보고서에서 “진 회장의 재선임이 주주 가치 제고에 부합한다고 판단한다”며 “회장으로서 이사회의 전략적 의사결정을 주도하고, 그룹의 지속 가능한 성장을 이끌 수 있는 충분한 경험을 보유하고 있다”고 평가했다.

아울러 “거버넌스(지배구조)와 주주 환원 측면에서도 최근 신한금융지주가 추진해 온 기업가치 제고(밸류업) 프로그램과 적극적 주주 환원 정책을 긍정적으로 평가하고, 이런 정책의 일관성을 위해 진 회장의 역할이 중요하다”고도 했다.

진 회장은 지난해 12월 회장후보추천위원회 회의와 이사회를 거쳐 차기 대표이사 회장 최종 후보자로 선정됐다. 이번 주총에서 선임 안건이 통과되면 3년 연임에 성공한다. ISS·글래스루이스는 이외 신한금융지주 사외이사·감사위원들의 선임 안건에도 찬성 의견을 밝혔다.