임원 인사 및 조직개편, 의결→ 협의→ 삭제 ‘가닥’ 이사회 실무진, 국민연금 만나 ‘원상복구’ 설명할 듯 내부 조직개편 설왕설래…·“CEO 후보자 전적 소관”

[헤럴드경제=고재우 기자] KT 이사회가 고위 임원 인사 및 조직개편 시 이사회의 심의·의결을 받도록 한 규정을 삭제한다. 지난해 11월 해당 규정을 추가한 지 ‘5개월’ 만에 원상복구다.

국민연금의 문제 제기에 따른 후속 조치로 풀이되는데, KT 이사회 실무진은 금명간 국민연금을 만나 관련 내용을 설명할 계획이다.

11일 헤럴드경제 취재를 종합하면 KT 이사회는 ▷부문장급 경영 임원, 법무실장에 대한 임명 및 면직 ▷주요 조직의 설치, 변경 및 폐지 등 조직개편에 관한 사항 등에 대해 이사회 사전 심의 및 의결을 받도록 한 규정을 삭제키로 했다.

지난 1월 있었던 KT 이사회-국민연금 간 회동에서 국민연금이 ‘개정된 이사회 규정이 정관과 배치되고, 주주권 침해 우려가 있다’고 지적한 데 따른 것이다.

당초 KT 이사회는 규정 삭제 대신 의결을 ‘협의’로 바꾸는 방안에 대해 논의했으나, 결과적으로는 정관 개정이 부결됨에 따라 국민연금 요구를 100% 수용하는 쪽으로 가닥을 잡았다. 이와 관련 KT 이사회 실무진이 조만간 국민연금을 만나 이사회 규정 ‘원상복구’에 대해 설명키로 한 것으로 확인됐다.

KT 이사회의 해당 규정 삭제 결정에도 불구하고, 결과적으로 임기가 얼마 남지 않은 김영섭 현 KT CEO의 고위 임원 인사 및 조직개편이라는 ‘초유의 사태’는 막은 것으로 보인다. KT 이사회가 규정 개정에 나서더라도 지배구조위원회 등 절차에 시간이 필요하기 때문이다. 이달 31일에는 정기 주주총회를 거쳐 박윤영 KT CEO 후보자가 정식 취임한다.

실제로 지난해 11월 KT 이사회는 이사회 규정에 근거해 김영섭 대표의 고위 임원 인사를 거부한 바 있다.

당시 KT 이사회 사정에 정통한 A 관계자는 “대표 교체기에 고위 임원 인사를 단행하는 것은 매우 이례적”이라며 “(고위 임원 인사는) 김 대표 임기 종료를 앞두고 측근 챙기기를 위한 것”이라고 비판했다.

이후 조승아 전 사외이사 자격 상실, 이승훈 사외이사 인사 청탁·투자 압력 등 문제가 연달아 쏟아지며, 이사회와 현 경영진 간 불협화음까지 여실히 드러났다.

현재 KT 내부에서는 조직 개편 관련해 다양한 ‘설’이 돌고 있지만, 이변이 없는 이상 박 후보자의 구상에 힘이 실릴 전망이다.

KT 이사회 정통한 관계자는 “이사회 규정 원상복구에도 절차가 필요한 상황”이라며 “조직 개편 등은 오로지 새로운 CEO의 소관 사항”이라고 했다. 이어 “금명간 국민연금을 만나 그간의 진행 과정을 실무적으로 설명하는 자리가 있을 것”이라고 덧붙였다.