[헤럴드경제=한영대 기자] 두산은 글로벌 벤처캐피털(VC) 에스비브이에이가 조성한 해외 프로젝트펀드에 유한책임투자자(LP) 자격으로 참여, AMI 랩스(Labs)에 580만유로(약 100억원)를 투자한다고 11일 밝혔다.

㈜두산이 380만유로, 두산인베스트먼트가 200만유로를 투자한다.

이번 투자에는 두산을 비롯해 제프 베이조스 아마존 창업자와 에릭 슈미트 전 구글 회장 등 글로벌 IT 산업을 대표하는 인물들과 엔비디아 등이 참여했다.

글로벌 프론티어 랩 AMI 랩스는 인공지능(AI) 분야의 세계적인 석학 중 한 명인 얀 르쿤이 설립한 스타트업이다. 얀 르쿤은 퀸 엘리자베스 공학상, ACM 튜링상 등 과학 및 공학 분야에서 세계 최고 수준의 상을 수상하는 등 현대 딥러닝의 근간을 만든 인물이다.

AMI 랩스는 자기지도학습과 공동 임베딩 기반 예측 아키텍처를 중심으로 월드 모델을 개발, AI가 인간처럼 세상을 이해하고 추론하는 실천적 지능구현을 목표로 한다.

월드 모델은 미래 현상을 예측 및 판단할 수 있는 AI 모델이다. 이는 기존의 대규모 언어 모델(LLM)과 비전 언어 모델(VLM)의 한계를 극복한 것으로, 피지컬 AI 구현의 필수 기술로 평가받고 있다.