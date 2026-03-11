- 배우 이서진 나레이션 참여, 브랜드 헤리티지를 깊이 있는 목소리로 전달 - AI 기반 영상 기술로 구현한 고디바 100년의 브랜드 여정 눈길

[헤럴드경제=김태열 선임기자] 벨기에 프리미엄 초콜릿 브랜드 고디바(GODIVA)가 탄생 100주년을 기념하는 브랜드 필름을 공개했다. 특히 이번 영상에는 배우 이서진이 나레이션으로 참여, 100년에 걸쳐 이어져 온 고디바의 시간과 가치를 깊이 있는 목소리로 전달했다.

공개된 브랜드 필름에서는 1926년 벨기에 브뤼셀에서 시작된 고디바가 글로벌 프리미엄 초콜릿 브랜드로 자리매김하기까지 100년의 여정을 시간의 흐름 속에서 그려낸다. 섬세한 영상미와 감각적인 연출을 통해 고디바 초콜릿 한 조각에 담긴 100년의 가치를 감성적으로 담아냈다.

특히 이번 영상은 AI 기술로 구현한 브랜드 필름이라는 점에서도 주목된다. AI 기반 영상 기술을 활용해 고디바의 100년의 역사를 시대를 초월한 방식으로 구현하며, 전통과 혁신이 공존하는 고디바의 철학을 상징적으로 풀어냈다.

배우 이서진은 특유의 신뢰감 있고 안정적인 목소리로 고디바가 이어온 프리미엄 브랜드 가치와 자연스럽게 어우러지며 영상 전반의 서사를 담담하면서도 힘 있게 이끌어간다.

이서진은 2017년부터 2019년까지 3년간 고디바의 모델로 활동하며 브랜드와 인연을 이어온 바 있다. 브랜드의 중요한 순간을 함께해 온 이서진이 100주년이라는 상징적인 프로젝트에 나레이션으로 다시 참여했다는 점에서도 의미를 더한다.

고디바 브랜드 관계자는 “100주년은 지난 시간을 기념하는 동시에, 앞으로의 100년을 향한 새로운 출발점”이라며 “이번 브랜드 필름을 통해 일상의 모든 순간을 특별하게 만들어주는 고디바의 가치와 철학을 소비자들과 함께 나누고자 한다”고 밝혔다. 고디바 탄생 100주년 브랜드 필름은 고디바 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.