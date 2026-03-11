[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘데뷔 7년차’ 보이그룹 다크비(DKB)의 멤버들이 화려함 속에 감춰진 현실적인 이야기를 털어놓았다.

다크비(이찬, D1, GK, 희찬, 룬, 준서, 유쿠, 해리준)는 지난 10일 유튜브 채널 ‘휴먼스토리’에 출연해 일상을 공개했다. 영상 제목은 ‘7년간 수입 0원 꿈을 위해 열심히 사는 7명의 아이돌’이다.

영상에서 멤버들은 일본 콘서트를 앞두고 실제 공연을 방불케하는 강도 높은 연습을 반복하며 무대 준비를 하는 모습을 공개했다. 또 멤버들이 직접 안무를 구상하고 곡 작업을 하는 모습도 보여줬다. 작사, 작곡은 물론 안무 창작, 악기 연주도 멤버들이 직접 참여하는 실력파 그룹으로서의 면모가 여실히 드러났다.

다만 화려함 이면에는 현실적인 어려움도 있었다. 이찬은 “식비는 하루에 2만원으로 해결하고 있다. 수익은 민감한 문제다. 조심스럽기도 하다. 돈을 벌려고 하면 이 직업은 절대 하면 안된다. 시간과 열정을 바치는 양에 비해 돌아오는 돈은 사실 되게 없다”고 말했다. 이어 “저희가 7명이고 하루에 샵만 가도 돈이 많이 깨지고 믹싱비, 스타일링비, 앨범 비용이 되게 많다. 회사도 힘들 거다. 관리를 하는 게. 직원들도 20명 정도 있다. 월급도 다 줘야 하고”라고 덧붙였다.

멤버 유쿠는 “저희가 수익을 내려면 회사가 해주는 만큼의 배로 돈을 벌어야 저희한테 수익이 나는데 그게 아니다”라며 아직 손익분기점을 넘지 못해 정산을 받지 못했다고 말했다.

희찬은 “(어린 시절에는 아이돌이 되면) 비행기 타고 다닐 줄 알았다”고 했다. 이에 이찬은 “스타의 삶이 있을 줄 알았는데 일반적인 일을 하는 분들보다 오히려 공허할 때가 많다. 스케줄이 없으면 사실 아무것도 할 수 없는 사람이다. 일이 없으면. 그래서 이 직업에 대한 자기계발을 하는 것 같다”고 털어놨다.

멤버들은 현 상황을 서로가 함께 감당하는 ‘투자’라고 표현했다. 이찬은 “저희가 선택한 거니까 그거에 대한 책임과 의무감을 가지고 열심히 하고 있다”고 했다.

멤버들은 “돈을 따라갔다면 이 일을 절대 하지 못했을 것”이라며 음악과 무대를 향한 열정이 활동을 이어가는 원동력이라고 말했다.

다크비는 그들처럼 꿈을 향해 달리는 청춘들에게 “끝까지 가면 누구나 할 수 있다. 절대 포기하지 마라”라는 응원의 메시지를 전했다. 또 2년 뒤의 자신들에게도 “그동안 정말 고생 많았다. 건강만 해라”라는 말을 건넸다.

다크비는 용감한형제가 세운 브레이브엔터테인먼트 소속 보이그룹이다. 정규 앨범 1개와 미니 앨범 9개 등을 발매했다.