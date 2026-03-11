“LFP는 중국 우위, 하이니켈은 한국 경쟁력 유지” 헝가리 공장 계획대로 추진 전고체는 로봇·UAM 시장부터 확대 전망 “황화물계 전고체 상업화 가장 근접”

[헤럴드경제=정경수 기자] 최문호 에코프로비엠 대표가 “유럽에서 중국 기업과 같은 조건으로 경쟁하더라도 한국 배터리 소재 기업이 밀릴 가능성은 크지 않다”고 밝혔다.

최 대표는 11일 서울 강남 코엑스에서 열린 ‘인터배터리 2026’ 에코프로 전시 부스에서 기자들과 만나 “하이니켈 배터리 분야에서는 제품 품질 안정성과 공정 경쟁력 측면에서 한국 기업들이 여전히 강점이 있다”며 이같이 말했다.

그는 “리튬인산철(LFP) 배터리 분야에서는 중국 기업이 경쟁력을 갖고 있는 것이 사실”이라면서도 “하이니켈 삼원계 배터리에서는 공정 관리 능력과 제품 편차 관리 등에서 한국 기업들이 경쟁력을 유지하고 있다”고 설명했다.

특히, 유럽 시장에서는 한국 기업들의 경쟁력이 더욱 부각될 수 있다고 강조했다.

최 대표는 “유럽에서 현지 생산을 기반으로 경쟁하게 되면 공정 효율이나 생산성 측면에서 우리가 더 뛰어난 부분이 있다”며 “중국 기업이 보조금 없이 같은 조건으로 경쟁한다면 충분히 경쟁력이 있다고 본다”고 말했다.

에코프로비엠의 유럽 생산거점인 헝가리 공장도 계획대로 추진되고 있다고 밝혔다.

그는 “헝가리 공장은 주요 인허가 절차를 대부분 마친 상태이며 현재까지는 계획대로 진행되고 있다”며 “총선 이후 생산 일정이 약 한 달 정도 조정될 수 있지만 큰 차질은 없다”고 설명했다.

이어 “유럽연합(EU)도 배터리 자급률을 높이기 위한 정책을 추진하고 있어 향후 유럽 배터리 산업은 더 가속화될 가능성이 높다”고 덧붙였다.

원재료 확보 전략과 관련해서는 인도네시아 니켈 투자가 원가 경쟁력 확보에 도움이 되고 있다고 설명했다.

최 대표는 “인도네시아 니켈 프로젝트는 품질보다는 가격 경쟁력 측면에서 의미가 크다”며 “경제적인 공정을 통해 니켈을 확보해 원가 경쟁력을 높이고 있다”고 말했다.

차세대 배터리 기술로 주목받는 전고체 배터리와 관련해서는 “전고체 배터리는 가격이 아직 높지만 휴머노이드 로봇이나 UAM)처럼 에너지 밀도가 더 중요한 시장에서 먼저 활용될 가능성이 크다”며 “전고체 배터리는 안전성이 높아 화재 대응 장치나 냉각 시스템을 줄일 수 있어 무게와 부피를 크게 낮출 수 있다는 장점이 있다”고 말했다.

아울러 전고체 배터리 기술과 관련해서는 황화물계 전해질에 집중하고 있다고 설명했다. 그는 “전고체 전해질은 세라믹계와 황화물계 등 여러 종류가 있는데 상업화에 가장 가까운 기술은 황화물계라고 판단하고 있다”며 “에코프로비엠도 황화물계 기술 개발에 집중하고 있다”고 말했다.

다만, 전고체 배터리 상용화를 위해서는 비용과 공정 문제가 해결 과제로 남아 있다. 최 대표는 “전고체 배터리는 전해질 가격이 높고 셀 공정도 새롭게 구축해야 하며 음극 구조 역시 바뀌어야 한다”며 “현재로서는 가격이 높은 배터리”라고 설명했다.

최 대표는 대량 생산 체계가 갖춰지면 가격 경쟁력도 개선될 것으로 전망했다. 그는 “황화물계 전해질의 주요 원료인 리튬설파이드는 특별히 비싼 물질이 아니기 때문에 생산 규모가 커지면 가격이 낮아질 가능성이 있다”며 “건식 환경을 유지하기 위한 드라이룸 비용 역시 공정 최적화와 대량 생산을 통해 점차 줄어들 것으로 본다”고 말했다.

한편, 에코프로는 이번 전시에서 하이니켈 양극재를 비롯해 미드니켈 양극재, 리튬망간리치(LMR) 양극재, 나트륨이온배터리(SIB) 양극재 등 다양한 소재 포트폴리오를 공개했다.

에너지저장장치(ESS) 시장을 겨냥한 LFP 양극재도 함께 전시했다. 전기차용 삼원계 배터리와 ESS용 LFP 배터리를 병행하는 전략으로 시장 대응력을 강화한다는 방침이다.

이와 함께 전고체 배터리용 고체 전해질과 양극재, 리튬 메탈 음극재 개발 현황도 소개했다. 에코프로는 고객사와 함께 내년 양산을 목표로 기술 개발을 진행 중이다.

아울러 사용 후 배터리 재사용·재활용을 포함한 ‘배터리 생애주기 관리’ 사업과 오창 R&D 미래캠퍼스 구축 로드맵도 공개했다.