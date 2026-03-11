2억 200만弗, 지분 70% 확보 40종 모바일 게임 개발·서비스 성장세 주목, 글로벌 역할 기대

엔씨소프트가 글로벌 모바일 캐주얼 게임 사업 확장을 위해 독일 소재 모바일 게임 플랫폼 기업 ‘저스트플레이(JustPlay)’ 인수를 결정했다.

엔씨(NC)는 지난 10일 이사회를 개최하고, 2억200만 달러를 투자해 저스트플레이의 지분 70%를 확보하기로 의결했다고 11일 밝혔다. 인수는 4월 말 완료할 계획이다.

저스트플레이는 글로벌 애드테크 기업 ‘앱러빈’ 출신 경영진이 지난 2020년 설립한 광고 기술 기반 모바일 캐주얼 게임 개발 및 리워드 플랫폼 기업이다. 본사는 독일 베를린에 있다. 저스트플레이는 자사 플랫폼을 통해 약 40종의 자체 개발 및 퍼블리싱 모바일 캐주얼 게임을 서비스 중이다.

엔씨가 추진 중인 글로벌 모바일 캐주얼 생태계(에코시스템) 구축 전략에서 핵심 플랫폼 역할을 담당할 예정이다.

지난해 연간 매출 1억7280만달러(한화 2480억원), 영업이익 1910만달러(한화 274억원)를 기록했다. 전체 매출의 70%가 북미에서 발생하는 등 북미·유럽 지역에서 시장 경쟁력을 확보하고 있다.

지난해부터 빠르게 성장해 올해 1분기 매출은 6520만달러, 영업이익은 750만달러로 추정된다. 올해 연간 예상 매출액은 3억2500만달러, 영업이익은 4000만달러 등이다.

박병무 엔씨소프트 공동대표는 “저스트플레이는 올해 전년 대비 88%의 매출 신장이 기대될 만큼, 뛰어난 성장성과 잠재력을 보유한 기업”이라며 “이번 인수를 통해 글로벌 모바일 캐주얼 사업의 핵심 플랫폼을 확보하고, 국내외 모바일 캐주얼 스튜디오 자회사들과 시너지를 극대화하는 생태계 구축에 주력하겠다”고 말했다.

한편 엔씨는 지난해 모바일 캐주얼 센터를 신설하고 ▷개발 ▷퍼블리싱 ▷데이터 ▷기술 역량을 통합한 모바일 캐주얼 에코시스템을 구축해 왔다.

최근 베트남 ‘리후후’, 한국 ‘스프링컴즈’ 등 국내외 모바일 캐주얼 스튜디오를 인수하며, 포트폴리오 확장과 글로벌 전문 개발사 확보에도 나서고 있다.

고재우 기자