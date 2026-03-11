[헤럴드경제=최원혁 기자] 진중권 동양대 교수가 국민의힘의 ‘절윤(윤석열 전 대통령과의 절연)’ 선언을 두고 “약속대련 같은 결의문”이라고 지적했다. 그러면서 장동혁 국민의힘 대표의 2선 후퇴 필요성을 제기했다.

10일 진 교수는 시사저널TV ‘시사끝장’에서 국민의힘이 전날 의원총회에서 채택한 결의문과 관련해 “약속대련을 한 것 같다”며 “계엄이 잘못됐다고는 하지만 위헌이고 위법이라고는 하지 않는다”고 했다.

그러면서 “더 결정적인 것은 탄핵에 대한 언급이 없다는 점”이라며 “윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했던 국민의힘 의원 모두가 국민 앞에 분명히 사과해야 한다”고 주장했다.

이어 “12·3 비상계엄을 옹호했던 사람들에게도 책임을 물어야 하는데 결의문은 윤석열만 남기고 자기들은 책임을 회피하고 있다”고 비판했다.

결의문에 나타난 ‘절윤’의 의미에 대해서도 “윤 전 대통령은 이미 무기징역을 받고 수감돼 정치적으로 돌아올 수 없는 상황”이라며 “사태를 여기까지 끌고 온 것은 오히려 그를 옹오했던 당내 인사들 때문”이라고 지적했다.

진 교수는 “‘절윤’은 말뿐이 아니라 행동이 뒤따라야 한다”며 “왜 한동훈 전 대표와 배현진 의원이 징계를 받았겠느냐. 사실상 ‘윤 어게인’에 반대한 죄였다”고 주장했다.

그러면서 “‘윤 어게인’의 상징적 인물들에 대해서는 당 차원의 정리가 필요하다”며 “한동훈 전 대표는 복당시켜야 하고 친한계를 숙청하려 했던 윤리위원장 해촉과 여기 가담한 윤리위원들도 정리해야 한다”고 말했다.

또 장동혁 대표에 대해서는 “이번 ‘절윤’ 선언은 장동혁 리더십에 결정적 타격을 준 것”이라며 “장동혁 대표가 2선 후퇴를 선언했어야 했다”고 밝혔다.

진 교수는 “지금 장동혁 체제로는 지방선거를 치르기 어렵다”며 “비새위를 꾸리기 어렵다면 선거대책위원회라도 구성해 장 대표가 전권을 넘겨야 한다”고 했다. 그러면서 “장동혁 대표는 당권을 놓으려 하지 않겠지만 그럼에도 당에서 물러나라는 요구는 계속 올라올 것”이라고 내다봤다.