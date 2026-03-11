상호금융 등 2금융권 집단대출 확대 영향 은행권 자체 주담대는 4개월 연속 감소 “다주택자 매물 등 주담대 수요 확대 우려”

[헤럴드경제=김은희 기자] 2월 한 달간 가계대출이 3조원 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 1월보다 증가폭이 두 배 이상 확대됐다. 은행권 정책성 대출과 상호금융 등 2금융권의 집단대출이 증가한 영향이다. 정부는 신규 집단대출 취급 금지 등 상호금융권 관리강화 조치의 효과가 본격화되면 대출 증가세가 안정화될 것으로 보고 있다.

11일 금융위원회에 따르면 지난달 전 금융권 가계대출은 2조9000억원 증가한 것으로 잠정 집계됐다.

가계대출은 올해 1월 증가세로 전환한 뒤 두 달 연속 늘었는데 전월(1조4000억원)보다 증가폭도 크게 확대됐다. 이는 신학기 이사수요 등 계절적 요인과 함께 2금융권을 중심으로 한 집단대출 증가세가 지속된 영향이라고 금융위는 분석했다.

가계대출 증가 흐름은 주택담보대출이 견인했다. 지난달 주담대는 4조2000억원 증가하며 1월(3조원) 대비 확대 흐름이 강화됐다. 1월에는 감소했던 은행권 주담대가 4000억원 늘며 증가세로 전환됐고 2금융권도 3조6000억원에서 3조8000억원으로 증가폭이 확대됐다. 기타대출은 1조2000억원 줄었다.

업권별로 보면 은행권 가계대출은 2월 중 3000억원 줄며 감소세를 이어갔다. 은행 자체 주담대가 1조1000억원 감소하며 4개월 연속 내림세를 보였고 기타대출도 7000억원 줄었다. 다만 정책성 대출의 증가 규모가 1조1000억원에서 1조5000억원 늘면서 전반적인 대출 감소폭은 축소됐다.

2금융권 가계대출은 3조3000억원 증가하며 1월(2조5000억원) 대비 오름폭이 확대됐다. 1월 중 뚜렷하게 나타난 은행 가계대출 억제에 따른 이른바 ‘풍선효과’가 이어진 모양새다.

세부적으로는 상호금융권 가계대출 증가폭이 1월 2조3000억원에서 2월 3조1000억원으로 확대됐고 보험과 여신전문금융회사의 가계대출이 각각 2000억원, 1000억원 늘며 증가세로 전환됐다. 저축은행의 경우 가계대출이 1000억원 줄며 감소세로 전환됐다.

금융당국은 오는 5월 9일 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료에 따른 매물 출회 등의 영향으로 3월에는 주담대 수요가 확대될 수 있다고 진단했다. 이에 일관된 가계대출 관리 기조 하에 지역별 주택시장 상황과 가계대출 추이 등을 면밀하게 모니터링할 필요가 있다고 강조했다.

2금융권 가계대출 확대 흐름과 관련해 행정안전부는 “지난달 새마을금고 가계대출 증가 규모는 관리강화 조치를 시행하기 전 대출수요 증가가 반영됐다”며 “향후 신규 집단대출 취급 중단 조치 등의 효과가 본격화되면 가계대출 증가세는 점차 안정화될 것”이라고 언급했다.

행안부는 앞서 지난달 19일 새마을금고의 집단대출(분양잔금·중도금·이주비 대출) 신규 취급과 대출모집인을 통한 가계대출을 중단했다.

금융당국 관계자는 “국토교통부, 행안부 등 관계 부처와 함께 향후 가계대출의 변동성 확대 우려가 주택시장의 불안으로 이어지지 않도록 선제적이고 즉각적으로 대응해 나갈 계획”이라고 밝혔다.