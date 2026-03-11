시나리오별 스트레스 테스트 실시 금리·물가·환율 동반 상승 ‘3중고’ 증시 ‘머니무브’ 리스크도 집중 점검

금융당국이 중동발 지정학적 리스크 장기화에 대비해 금융시장 전반의 잠재 위험요인을 점검하고 시나리오별 대응 계획을 재정비하기로 했다. 최근 자본시장으로의 자금 이동 확대 등 구조적 변화가 진행되는 상황에서 대외 충격이 예상치 못한 경로로 확산될 가능성에 대비하겠다는 판단에서다. 필요 ‘100조원+α 시장안정 프로그램’ 확대도 검토한다.

금융위원회는 11일 오전 서울 정부서울청사에서 이억원 금융위원장 주재로 금융감독원과 연구기관, 금융시장 전문가 등이 참석한 가운데 ‘금융시장 리스크 점검회의’를 개최했다고 밝혔다. 회의에는 금융감독원과 자본시장연구원·금융연구원, 신용평가사·증권사 리서치센터 관계자 등이 참석했다.

이번 회의는 최근 중동 정세 불안으로 국내 금융시장 변동성이 주요국 대비 확대되는 가운데 유가 상승 등 실물 충격이 금융부문으로 파급되는 경로와 자본시장으로의 ‘머니무브’ 등 구조 변화에 따른 잠재 리스크를 점검하기 위해 마련됐다.

이 위원장은 “이번 중동 상황은 향후 전개 양상을 예단하기 어려울 정도로 불확실성이 크고 글로벌 에너지 공급망 교란 가능성도 높다”며 “중동 상황이 장기화될 경우 실물경제와 금융시장에 미치는 파급 영향이 확대될 수 있다”고 말했다.

특히 이 위원장은 금융시장 변동성이 확대되는 상황에서 신용융자 등 레버리지 투자 위험을 면밀히 점검하고 투자자 보호에도 만전을 기할 것을 당부했다. 이에 당국은 금감원 등 관계기관과 함께 금융시장·산업 리스크 요인과 시나리오별 대응계획을 지속 점검해 나갈 방침이다.

이날 회의에서는 ‘유가 상승 등 실물 충격이 금융시장과 산업에 미치는 영향(NICE신용평가)’과 ‘국내 자본시장 구조 변화와 리스크 요인(자본시장연구원)’ 등에 대한 발표가 이뤄졌다. 참석자들은 최근 자본시장으로의 자금 이동 확대와 상장지수펀드(ETF)·퇴직연금 등 새로운 투자 주체의 등장으로 국내 자본시장의 구조가 빠르게 변화하고 있다는 점에 주목했다.

이런 변화는 시장 활력을 높이는 긍정적 측면도 있지만 자금 쏠림을 심화시켜 대외 충격 발생 시 시장 변동성을 키울 수 있다는 지적이다. 또 호르무즈 해협 봉쇄나 유가 상승 등 공급 충격이 현실화될 경우 금리·물가·환율이 동시에 상승하는 ‘3중고’가 금융부문에 영향을 미칠 수 있다는 우려도 제기됐다.

이에 금융당국은 중동 상황 확산과 장기화 등 최악의 상황까지 가정한 시나리오별 스트레스 테스트를 실시한다. 금융시장과 금융업권, 산업 업종별 영향을 종합적으로 분석해 금융시장 내 취약 고리와 잠재 리스크를 선제적으로 점검하겠다는 방침이다.

아울러 금융시장 및 산업 리스크 요인도 지속 점검할 계획이다. 이세훈 금융감독원 수석부원장은 “중동 상황 전개에 따라 금융시장 불확실성이 장기간 지속될 수 있는 만큼 금융회사와 긴밀한 협조 체계를 구축해 리스크 요인을 실시간 공유하고 시장 의견을 적극 반영하겠다”고 밝혔다. 아울러 금융당국은 필요 시 산업은행·기업은행·신용보증기금 등과 함께 운영 중인 ‘100조원+α 시장안정 프로그램’을 추가로 확대하는 방안도 조속히 마련할 계획이다. 유혜림 기자