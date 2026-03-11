[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 김광규가 윤유선과의 ‘인생 첫 베드신’ 비화를 공개하며 인연을 밝혔다.

지난 10일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽2-너는 내 운명’에는 김광규가 스페셜 MC로 등장해 솔직한 입담을 과시했다.

김광규는 “여긴 나랑 안 맞는데 왜 자꾸 날 부르는지, 부러워해야 할 상황만 있고”라며 못마땅해해 시작부터 웃음을 줬다.

MC 김숙은 “김광규 씨가 나올 수밖에 없는 이유가 있다. 인생 첫 베드신 상대가 윤유선 씨다”라고 밝혀 현장을 술렁이게 했다.

이에 김광규는 “눕지는 않고 그냥 앉았다. 어쨌든 침대가 영어로 베드 맞죠? 침대 위에서 찍었다”며 ‘베드신’의 범위를 넓게 정의해 폭소를 유발했다.

깜짝 놀란 윤유선이 “난 기억도 안 나”라며 억울해했다.

이를 지켜보던 MC 김구라가 “진짜로 (작품에서) 베드신을 찍은 적 없냐?”라고 묻자 김광규가 “아쉽게도”라면서 말끝을 흐렸다. 그러자 윤유선이 “오직 나야?”라며 재차 당황해 웃음을 더했다.