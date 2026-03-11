맥콤스 MBA 글로벌 학습 프로그램 공식 채택 지난해 10월 학부생 대상에 이어 두번째 행사

[헤럴드경제=차민주 기자] 메가존클라우드는 미국 텍사스대 오스틴(이하 UT) 맥콤스 경영대학원(MBA) 재학생 30여명에게 양자 기술의 산업 전략을 공유했다고 11일 밝혔다.

메가존클라우드는 지난 10일 과천 메가존산학연센터에서 UT 맥콤스 MBA 재학생 33명과 지도 교수 및 학교 관계자 등 총 37명의 방문을 받고 ‘Quantum & Cloud Strategy Day’ 행사를 개최했다. 이번 방문은 UT 맥콤스 MBA의 글로벌 현장 학습 프로그램 ‘Global Connections’의 일환으로 이뤄졌다.

이는 지난해 10월 UT 학부생을 대상으로 진행한 양자컴퓨팅 체험 프로그램 ‘Quantum & Cloud Experience Day’에 이은 두 번째 공식 행사다. 학부생 대상 프로그램이 기초 이론과 체험 중심이었다면, 이번 MBA 학생 방문은 경영·비즈니스 리더의 관점에서 양자 기술의 산업적 활용 가능성과 기업의 전략 중심으로 진행됐다.

이날 메가존클라우드는 ▷아스트라제네카와 아이온큐의 신약 및 신소재 개발을 위한 니켈 촉매 반응 시뮬레이션 ▷엑슨모빌의 액화천연가스 유통망 효율화를 위한 최적 경로 탐색 ▷JP모건과 도시바 등 글로벌 산업 현장에서의 다양한 양자 기술 적용 사례를 소개했다.

발표를 맡은 필립 코넬리우스 글로버 메가존클라우드 Quantum Innovation Laboratory 연구원은 해상 에너지 물류 분야의 최적 경로 탐색 사례를 소개하며 “해상 운송은 고려해야 할 요소가 많아 기존 방식으로는 경로를 찾는 데 한계가 있지만 양자 최적화 형식으로 변환하면 운송 경로를 정확하게 찾아낼 수 있다”며 “이는 연구를 통해 산업 현장에서의 활용 가능성이 구체화하고 있는 사례”라고 했다.

김동호 메가존클라우드 양자최고책임자(CQO)는 “이번 방문을 통해 학생들이 양자컴퓨팅을 실제 산업 전략의 관점에서 바라보는 계기가 됐기를 기대한다”며 “메가존클라우드는 양자 기술이 비즈니스 혁신으로 이어질 수 있도록 글로벌 대학 및 연구기관과의 협력을 확대할 계획”이라고 말했다.

우루즈 칸 UT 맥콤스 MBA 교수는 “MBA 과정 학생들이 강의실에서 배운 개념들을 글로벌 기업들이 실제 비즈니스 현장에서 어떻게 사업 전략으로 적용하는지 확인할 수 있는 과정이었다”며 “메가존클라우드와의 파트너십을 통한 협력이 빠르게 변화하는 기술 환경 속에서 차세대 비즈니스 리더를 준비하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대한다”고 말했다.