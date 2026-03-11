[헤럴드경제=정석준 기자] 국민의힘은 11일 한 유튜브 방송에서 주장이 제기된 대통령 공소취소 거래설을 거론하며 특검 도입을 주장했다.

박성훈 수석대변인은 이날 논평에서 “더불어민주당 교주이자 이재명 정권 출범의 일등공신인 김어준의 방송에서 이재명 대통령 최측근인 정부 고위 관계자가 다수의 고위 검사에게 ‘대통령 뜻이니 공소를 취소하라’는 취지의 메시지를 전달했다는 충격적인 주장이 제기됐다”며 이같이 밝혔다.

그는 “민주당은 여권 내부 폭로를 두고 ‘지라시 수준도 안 되는 음모론’이라며 문제 제기 자체를 정치 선동으로 몰아붙이려 하지만, 의혹을 제기한 기자는 ‘흔들릴 수 없는 팩트’라며 맞서고 있는 상황”이라고 말했다.

이어 “대통령 사건의 공소 취소와 검찰 수사권 문제를 맞바꾸려 했다면, 이는 헌정 질서를 뒤흔드는 ‘중대한 범죄’”라며 “관련자 처벌은 물론, 사실로 확인될 경우 관련 정도에 따라 대통령 탄핵까지 가능한 사안”이라고 덧붙였다.

아울러 “민주당은 정권 창출의 일등공신이라며 각종 선전, 선동의 창구로 활용해 온 김어준의 방송이 정말 허위라면 즉각 고소·고발하라”며 “전 국민을 입틀막 하겠다며 ‘민주 파출소’까지 만들고, 방송과 언론 장악은 물론 카카오톡 검열까지 밀어붙인 정당이 왜 유독 김어준에 대해서는 법적 대응을 하지 않는지 의아하다”고 주장했다.

그러면서 “민주당은 김어준의 방송이 음모라면 특검을 즉시 수용해 진상 규명에 나서면 될 일”이라며 “특검을 거부하고 의혹 제기에 침묵하며, 관련자 수사조차 막는다면 그 자체가 자백과 다름없다”고도 했다.

유상범 원내운영수석부대표도 페이스북 글에서 “이 대통령 공소 취소를 둘러싼 정부·검찰 뒷거래설의 진상은 반드시 밝혀져야 한다”며 “해당 주장이 사실이라면 이는 중대한 권력형 비리이고, 만약 음모론에 불과하다면 ‘김어준의 뉴스공장’은 방송에서 퇴출돼야 마땅하다. 진상을 명명백백히 밝혀야 한다”고 했다.