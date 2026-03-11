순자산 4646억원→1조원 연초 이후 수익률 62.47%

[헤럴드경제=정윤희 기자] 신한자산운용은 국내의 우량한 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업에 집중투자 하는 ‘SOL AI반도체소부장 상장지수펀드(ETF)’의 순자산이 1조원을 돌파했다고 11일 밝혔다.국내 반도체 소부장 관련 ETF 가운데 유일한 1조원 규모의 초대형 ETF다.(10일 기준, 한국거래소)

연초 4646억원 수준이던 순자산은 두 달여 만에 5000억원 이상 증가했다. 같은 기간 개인투자자의 순매수 금액은 1824억원에 달했다.

해당 ETF는 국내 인공지능(AI) 반도체 소부장 기업 가운데 핵심 경쟁력을 보유한 기업들을 선별해 투자한다. 구성종목은 ▷한미반도체 ▷리노공업 ▷이수페타시스 ▷원익IPS ▷이오테크닉스 ▷한솔케미칼 ▷HPSP ▷주성엔지니어링 ▷솔브레인 ▷ISC 등 총 20종목이다.

반도체 시장 트렌드 측면에서 보면 고대역폭메모리(HBM) 관련 기업 비중이 약 45%, 미세화 공정 관련 기업 비중이 약 55%로 구성돼 있다. 세부 카테고리별로는 소재 약 14%, 부품 약 16%, 장비 약 45%, 기타 약 25% 비중이다.

SOL AI반도체소부장 ETF의 연초 이후 수익률은 62.47%로, 삼성전자 56.71%, SK하이닉스 44.09%를 웃돌았다. 최근 1개월 및 3개월 수익률은 각각 21.66%, 56.67%를 기록했다.

신한자산운용은 또, 반도체 대형주 비중을 극대화한 전략의 ‘SOL AI반도체TOP2플러스 ETF’를 오는 17일 신규 상장할 예정이다. 이 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스 비중을 최대로 가져가면서, SK하이닉스에 대한 노출 확대를 위해 SK스퀘어도 유의미한 비중으로 편입한 것이 특징이다.

김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 “SOL AI반도체소부장이 소부장 기업 전반을 아우르고, SOL 반도체전공정과 SOL 반도체후공정이 산업 밸류체인을 세분화한 투자전략이었다면, SOL AI반도체TOP2플러스는 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어 등 대형주 중심에 소부장 대표 종목을 더한 보다 집중적인 전략의 상품”이라며 “대형주 중심의 포트폴리오를 통해 기존 SOL AI반도체소부장과의 시너지도 기대할 수 있다”고 말했다.