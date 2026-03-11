4년 연속 두 분야 ‘Leadership등급’…탄소경영 아너스 클럽도

[헤럴드경제=강승연 기자] KT&G가 CDP(탄소정보공개프로젝트)로부터 기후변화 대응·수자원 관리 두 부문에서 4년 연속 ‘Leadership 등급’을 획득했다고 11일 밝혔다. 기후변화 대응 부문의 ‘탄소경영 아너스 클럽’에도 선정됐다.

KT&G는 넷제로 목표에 대한 SBTi(과학기반 목표 이니셔티브) 공식 인증을 받았다. 전 공급망 온실가스 배출량을 제3자 검증으로 관리하고 있다. 수자원 부문에서는 2030년까지 국내외 제조 사업장 물 사용량을 2020년 대비 20% 절감하는 목표를 이행 중이다.

KT&G 관계자는 “순환경제 전환을 가속화하고 글로벌 스탠더드에 부합하는 ESG 경영을 이어갈 것”이라고 말했다.

한편 CDP는 2000년 영국에서 설립된 글로벌 비영리 단체다. 전 세계 주요 기업을 대상으로 환경 관련 정보공개를 요청하고 이에 대한 분석과 평가를 수행하고 있다. CDP 평가는 글로벌 투자자와 금융기관이 활용하는 대표적인 지속가능성 지표 중 하나다.