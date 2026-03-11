- 대전시, 11일~20일 온․오프라인으로 의견 수렴…미식관광도시 기반 마련

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 미식관광도시 조성을 위해 11일~20일까지 온․오프라인을 통해 ‘대전의 맛’ 시민 선호도 조사에 나선다.

이번 조사는 시민이 공감하는 대전 음식을 발굴하고, 향후 대전의 맛 선정에 시민 의견을 반영한다.

조사는 대전시민 누구나 참여 가능하며, 대전 음식 후보군 11개를 대상으로 선호하는 음식을 순위별로 선택하는 방식이다.

조사 대상 음식은 사전 시민 선호도 조사 결과와 전통성․역사성을 고려한 전문가 의견 등을 반영해 선정한 ▷칼국수 ▷빵 ▷두부두루치기 ▷국밥 ▷구즉도토리묵 ▷숯골냉면 ▷삼계탕 ▷설렁탕 ▷짬뽕 ▷돌솥밥 ▷대청호 민물고기매운탕 총 11개다.

선호도 조사는 대전시 홈페이지 및 전문 조사기관의 온라인 설문조사와 관광안내소 현장 스티커 조사 등 온․오프라인 조사를 병행하여 실시한다. 대전시는 이번 조사 결과와 전문가 자문을 종합적으로 반영해 위원회 심의를 거쳐 4월 경‘대전의 맛’을 최종 선정할 계획이다.

대전시 관계자는 “이번 시민 선호도 조사는 시민이 직접 참여해 대전의 음식을 선정하는 과정이라는 점에서 의미가 있다”며 “많은 시민들이 참여해 대전의 미식 문화 발굴에 힘을 보태 주시길 바란다”고 말했다.