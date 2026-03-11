“메디큐브 글로벌 메가 브랜드로 도약 가속화”

[헤럴드경제=김진 기자] 에이피알의 메디큐브가 4월 10~19일 미국 캘리포니아에서 열리는 세계 최대 음악 축제 ‘코첼라’에 공식 스폰서로 참여한다고 밝혔다. 국내 뷰티 기업 중 최초다.

에이피알은 코첼라에서 메디큐브 화장품과 메디큐브 에이지알(AGE-R) 뷰티 디바이스를 통해 최적의 뷰티 솔루션을 소개한다. 제로모공패드, PDRN 핑크 콜라겐 겔 마스크, 콜라겐 젤크림 등 대표 제품도 선보인다. 부스터 프로, 부스터 프로 미니 플러스, 부스터 브이 롤러 등 디바이스도 전시한다.

체험 공간도 마련한다. 음악과 뷰티 테크, 게임 프로그램 등을 결합한 다양한 이벤트도 운영한다. 라운지, 캠핑 공간 등 코첼라 주요 동선 곳곳에도 메디큐브 제품을 배치할 계획이다.

한편 메디큐브는 지난해 단일 브랜드 기준 매출 1조4000억원을 돌파하며 국내 뷰티 브랜드 정상에 올랐다. 올해는 코첼라를 시작으로 글로벌 시장 공략을 가속한다는 방침이다.

에이피알 관계자는 “이번 코첼라 스폰서 참여는 전 세계 소비자와 메디큐브가 직접 소통하는 중요한 기회가 될 것”이라고 강조했다.