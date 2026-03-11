손주희·오현정 등 최정상 메이크업 아티스트 클래스

[헤럴드경제=김진 기자] 럭셔리 뷰티·패션 플랫폼 알럭스(R.LUX)가 서울 성수동 팝업 ‘살롱 드 알럭스’에서 4월 26일까지 뷰티 클래스를 선보인다고 밝혔다.

11~13일에는 나스(NARS)가 브랜드 메이크업 클래스를 연다. 12일엔 ‘저스트 메이크업’ 최종 3위 오현정(오돌체비타) 나스 시니어 아티스트가 신제품 파운데이션 메이크업 기법을 소개한다. 20일엔 준우승자 손주희(손테일)가 리얼 스킨 베이스를 주제로 강연한다. 27일엔 맥(MAC) 아시아 최초 글로벌 시니어 아티스트 이성욱이 텍스처 레이어링 메이크업을, 4월 3일엔 박태윤(퍼스트맨) 아티스트가 봄 메이크업을 주제로 강단에 선다.

팝업은 지하 1층~지상 4층 규모다. 브랜드 갤러리·뷰티 아뜰리에·알럭스 부티크·맨즈 케이브 등으로 구성됐다. 클래스는 정원 12명이다. 입장권은 쿠팡 트래블에서 100원에 구매할 수 있다. 방문 고객 전원에게 에코백과 커피를 제공한다. 모든 체험 완료 고객에게 뷰티 제품을 증정한다.

알럭스 관계자는 “브랜드와 고객이 직접 만나 다양한 뷰티 콘텐츠를 경험할 수 있도록 기획했다”고 설명했다.