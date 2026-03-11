노벨 경제학상 수상자 “AI 수익 기대는 과도한 수준”

[헤럴드경제=이원율 기자]노벨 경제학상 수상자인 세계적 경제학자인 조지프 스티글리츠 미국 컬럼비아대 교수가 현재의 인공지능(AI) 투자 열풍이 거품이 될 수 있다고 경고했다.

스티글리츠 교수는 8일(현지시간) 미 경제 전문지 ‘포천’과의 인터뷰 중 “현재 미국 경제는 AI 투자, 즉 AI 거품에 따라 유지되고 있다”며 “지난해 경제 성장의 약 3분의 1이 AI에 기반한 것”이라고 분석했다.

그는 “이 AI거품이 단기적으로는 거시경제에 긍정적인 영향을 주고 있다”고 평가하는 한편, “두 가지 측면에서 이것은 거품이라고 본다”고 설명했다.

그는 단기적으로 AI가 벌어들일 수익에 대한 기대는 과도한 수준이며, 장기적으로는 AI가 인간 일자리를 대체할 것이라는 예측도 잘못된 것이라고 진단했다.

AI 기업이 높은 이익을 얻을 수 있다는 시장의 기대는 경쟁이 제한적일 것이라는 가정 위에 있지만, 실제로는 미국의 거대 기술기업은 물론 중국 기업까지 가세했기에 AI 분야 경쟁이 치열하다고도 했다.

그러면서 “기술적으로는 성공한다해도 경쟁이 심화하면 이익이 0(零)으로 떨어져 기대했던 이익을 얻지 못할 것”이라고 했다.

스티글리츠 교수는 이러한 거품이 붕괴하면 거시경제에 단기적으로 엄청난 악영향이 미칠 것을 염려했다.

그는 AI가 연구·분석·행정 등 정형화된 사무직 업무에는 영향을 줄 것으로 예상했지만, 교육·의료 분야와 배관공 등 블루칼라 직종을 언급하며 AI가 장기적으로 인간의 일자리를 대체하기는 어려울 것으로 내다봤다.

그는 “AI가 더 나은 수업계획을 세우기에 도움을 줄 수 있지만, 교사를 대체하지는 않을 것”이라며 “우리는 학생들이 어떻게 학습하는지를 알고 있고, (교육에서)인간 간 상호작용이 여전히 매우 중요하다는 점을 인지하고 있다”고 했다.

AI가 배관공의 일을 도울 수는 있지만, 그럼에도 배관공은 여전히 필요할 것이라고 했다.

AI가 일자리를 대체하기보다는 인간 노동을 돕는 ‘IA’(Intelligence Assisting·지능보조) 도구가 될 것이라는 의견도 냈다.

다만 이러한 장기 전망은 사회가 제도를 온전히 유지한 채 단기적인 거품 붕괴를 견뎌야 실현될 수 있을 것으로 전망했다.

앞서 지난 2024년 11월 스티글리츠 교수는 “트럼프 2기 미국경제는 스태그플레이션(경기 침체 속 물가 상승)에 직면하게 될 것”이라고도 비관적인 예측을 내놓은 바 있다.

당시 세계경제연구원과 KB금융그룹 주최로 열린 국제금융 콘퍼런스 특별강연에 나선 스티글리츠 교수는 “트럼프 2기는 불확실성이 높지만 대규모 감세와 막대한 재정적자, 억만장자와 기업에 대한 감세가 있을 것은 확실하다”며 “이는 곧 예상보다 빠르게 안정화된 인플레이션을 다시 부추겨 결국 미국 경제는 스태그플레이션에 직면하게 할 것”이라고 진단했었다.

그는 인구 위기 등 문제에 대처하는 필수적인 글로벌 공조와 협력이 사라지는 것을 볼 수 있고, 특히 기후 분야에서 공조가 퇴보하는 점은 가장 가슴 아프고, 우려된다고 덧붙였다.