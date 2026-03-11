미 합참 “기뢰 부설 함정·저장시설 타격 중” 트럼프 “제거안하면 전례없는 공격할것”

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 10일(현지시간) 이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치했을 경우 즉각 제거하지 않으면 전례 없는 군사 공격에 직면할 것이라고 경고했다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 “이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치했다면, 아직 그런 보고를 받지는 못했지만, 우리는 그것들이 즉시 제거되기를 원한다”고 밝혔다.

이어 “어떤 이유로든 기뢰가 설치됐고 그것들이 지체 없이 제거되지 않는다면, 이란에 대한 군사적 결과는 지금까지 본 적 없는 수준이 될 것”이라고 강조했다.

그는 또 “만약 그들이 설치했을 수도 있는 기뢰를 제거한다면 이는 올바른 방향으로 가는 큰 걸음이 될 것”이라고 덧붙였다.

이와 관련해 CBS 뉴스는 익명의 미국 당국자들을 인용해 이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 부설하려는 움직임이 미 정보 자산에 포착됐다고 보도했다.

이들은 이란이 기뢰를 2~3개씩 운반할 수 있는 소형 선박들을 사용해 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하고 있다고 CBS에 전했다.

이란의 기뢰 보유량은 2000~6000개로 추정되며, 대부분 자체 생산했거나 중국·러시아에서 들여온 것이라고 CBS는 설명했다.

앞서 댄 케인 미 합참의장도 이날 오전 이란 전쟁 브리핑에서 “미 중부사령부가 오늘도 (이란의) 기뢰 부설 함정과 기뢰 저장 시설을 타격하고 있다”고 밝혔다.

페르시아만에서 외해(外海)로 이어지는 호르무즈 해협은 전세계 원유 수송량의 20%가 통과하는 곳으로, 여기에 기뢰를 설치할 경우 사실상 해협을 봉쇄하는 것과 같다.

호르무즈 해협은 현재 법적으로 봉쇄된 상태가 아니며, 이란 외무장관 등이 밝히는 이란 정부 공식 입장은 해협 봉쇄 계획이 없다는 것이다.

그러나 이란혁명수비대(IRGC)가 지난 2일 호르무즈 해협 통과를 시도하는 선박을 공격하겠다고 위협한 가운데, 대다수 국가의 상선들이 호르무즈해협을 통과하지 못하고 있는 실정이다.