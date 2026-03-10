[헤럴드경제=김용재 기자] 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관은 대이란 전쟁 11일차인 10일(현지시간) “오늘은 이란에 대한 공격이 또 다시 가장 격렬한 날이 될 것”이라고 말했다.

헤그세스 국방부 장관은 이날 미 국방부 청사에서 댄 케인 합참의장과 대이란 군사작전 브리핑을 갖고 “이란은 고립됐으며 ‘장대한 분노’ 작전 열흘 차에 처참히 패배하고 있다”며 이같이 밝혔다.

이어 “가장 많은 전투기와 폭격기, 가장 많은 공습이 이뤄질 것”이라고 덧붙였다.

헤그세스 장관은 또 “이란의 이웃 국가와 걸프 지역의 일부 전 동맹국들조차 이란과 그들의 대리 세력인 헤즈볼라, 후티, 하마스를 버렸다”고 말했다.

그러면서 “적이 완전히, 결정적으로 패배할 때까지 우리는 멈추지 않을 것”이라며 “우리의 타임라인에 따라, 우리의 선택에 따라 그렇게 할 것”이라고 밝혔다.

아울러 미군의 군사작전 목표가 이란의 미사일 비축분·발사대와 방위산업 기반 및 미사일 제조 능력 파괴, 해군 파괴, 핵무기 보유의 영구적 차단에 있다고 강조했다.