송언석 국민의힘 원내대표 페이스북 언급 “선거용 개헌…국가적 의제, 지선에 악용 우려”

[헤럴드경제=김용재 기자] 국민의힘은 6·3 지방선거와 개헌 국민투표를 함께하자는 우원식 국회의장의 제안을 “선거용 개헌 정치”라고 비판하며 사실상 반대 의사를 밝혔다.

송언석 원내대표는 10일 페이스북에서 “지금은 국회가 민생을 보듬는 데 최선을 다해야 할 시국으로 한가하게 개헌을 논할 시기가 아니다”라고 밝혔다.

송 원내대표는 “무엇보다 지방선거는 지역을 위해 일할 일꾼을 뽑는 선거”라며 “여기에 헌법 개정이라는 중차대한 국가적 과제에 관한 투표를 끼워 넣는 것은 바람직하지 않다”고 지적했다.

또 “개헌이란 국가적 의제가 자칫 지방선거 프레임에 악용될 우려도 있다”며 “이런 식의 선거용 개헌정치에 동의할 수 없다는 것을 분명히 말씀드린다”고 했다.

정점식 정책위의장도 페이스북 글에서 “단계적 개헌이라는 방식은 우 의장 개인을 위한 개헌 논의일 뿐”이라며 “제안된 방식은 합의 가능한 일부 조항만 먼저 개헌하자는 취지이지만, 결과적으로는 우 의장 임기 내에 개헌을 성사하기 위한 정치적 일정에 맞춰 추진되는 것 아니냐는 우려가 나온다”고 주장했다.

앞서 우 의장은 이날 기자회견을 열어 지방선거와 개헌 국민투표 동시 실시를 제안하며 오는 17일까지 국회 개헌 특별위원회를 구성해달라고 여야에 촉구했다.

그는 개헌 방향과 관련해 “불법 비상계엄은 꿈도 못 꾸는 개헌”이라며 “국회가 계엄 해제를 요구하면 그 즉시, 계엄 선포 후 48시간 이내에 국회의 승인을 받지 못하면 그 즉시 자동으로 계엄이 무효가 되도록 하자는 데에 국민의 의견이 압도적으로 모였다”고 설명했다.