물류업계 최다 8번째 기후변화 대응 ‘리더십 A’ 등급 2045 탄소중립 로드맵 추진 저탄소 운송·재생에너지 확대

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대글로비스가 글로벌 환경 평가기관 탄소정보공개프로젝트(CDP)로부터 기후변화 대응 역량을 인정받았다.

현대글로비스는 CDP 한국위원회가 지난 10일 서울 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 개최한 ‘2025 CDP 코리아 어워즈’ 시상식에서 산업재 부문 ‘탄소경영 섹터 아너스’를 수상했다고 11일 밝혔다.

CDP는 영국에 본부를 둔 글로벌 환경·사회·지배구조(ESG) 평가 비영리 기관으로, 매년 약 90개국 2만여 개 기업을 대상으로 탄소 배출량과 기후 리스크, 대응 전략 등을 평가한다. 해당 정보는 보고서로 공개돼 전 세계 금융기관의 투자 의사결정에도 활용된다.

CDP는 기업의 기후변화 대응 역량을 ▷리더십 A ▷리더십 A- ▷매니지먼트 B 등 총 8개 등급으로 평가한다. 현대글로비스는 지난해 말 진행된 ‘2025 CDP 기후변화 대응 평가’에서 최고 등급인 ‘리더십 A’를 획득했다. 2016년 첫 평가에서 리더십 A- 등급을 받은 이후 약 10년간 상위 등급을 유지하고 있다.

이 같은 성과를 바탕으로 현대글로비스는 국내 물류업계 최다인 8번째 ‘탄소경영 섹터 아너스’를 수상했다. 회사는 탄소중립 전략 실행과 저탄소 운송수단 도입, 재생에너지 확대 등 탄소경영 활동에서 높은 평가를 받았다.

현대글로비스는 국제해사기구(IMO)의 2050년 탄소중립 목표보다 5년 앞선 2045년 탄소중립 달성을 목표로 중장기 로드맵을 추진 중이다.

육상 운송 부문에서는 수소 트럭 등 저탄소 차량 파일럿 운영을 통해 운송수단 전환을 준비하고 있다. 해상 운송에서는 LNG 이중연료 추진 자동차 운반선을 2024년부터 도입해 2028년까지 30척 이상으로 확대할 계획이다.

재생에너지 확대에도 속도를 내고 있다. 현대글로비스는 전력중개거래사와 총 127GWh 규모의 가상전력구매계약(VPPA)을 체결해 국내 재생에너지 인프라 확대에 기여하고 있다. 확보한 재생에너지 인증서를 기반으로 전국 사업장의 전력 사용을 단계적으로 재생에너지로 전환할 방침이다.

또 미주와 아시아 해외 법인은 2030년까지, 유럽 및 국내 본사는 2040년까지 사업장에서 사용하는 전력을 100% 재생에너지로 전환한다는 중장기 감축 로드맵도 마련했다.

현대글로비스 관계자는 “글로벌 상위 수준의 기후변화 대응 리더십을 바탕으로 앞으로도 적극적인 환경 경영을 이어가겠다”고 말했다.