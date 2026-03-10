[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘 6·3 지방선거 공천관리위원회(공관위)는 10일 서울·대구 등 주요 광역단체장 출마자들을 대상으로 공천 면접에 돌입했다.

공관위는 이날 여의도 당사에서 1분 자기소개와 지역 비전 프레젠테이션(PT), 질의 응답 순으로 면접을 진행했다.

대구시장 면접에 나선 주호영 의원은 “전임 시장의 부재로 현안이 전부 중단됐다”며 “현안 표류를 정리하는 것이 가장 중요하다”고 강조했다. 윤재옥 의원은 “대구 대전환을 위해 어떤 새로운 리더십이 필요한지 소상히 설명해 드렸다”고 했으며, 추경호 의원은 “대구 경제 현안을 해결하기 위해 저는 바로 추경 편성에 돌입할 것”이라고 밝혔다.

서울시장 면접에서는 오세훈 시장의 행보를 두고 후보 간 견해차가 드러났다. 윤희숙 전 의원은 “충정을 충분히 이해한다”며 “아쉽지만 앞으로가 더 중요해진 상황”이라고 평가했다. 반면 이상규 위원장은 “떼쓰는 아이 같은 행동”이라고 날을 세웠으며, 이승현 대표는 “왜 그렇게 정치적인 부분에 얽매이는 것인지 이해가 안 된다”고 선을 그었다.

이장우 대전시장은 “관광객이 급증하며 ‘노잼’ 도시가 ‘잼잼’ 도시, ‘핫잼’ 도시, 그리고 웨이팅의 도시로 불리게 됐다”고 자평했고, 최민호 세종시장은 “청년들의 표와 인물론이라는 강점을 내세워 선거에서 반드시 승리하겠다”고 포부를 밝혔다.

이정현 공관위원장은 추가 공천 접수 가능성에 대해 “특정 지역을 넘어 미접수 지역도 있고, 또 심사하다 보면 여러 가지 상황이 발생할 수도 있다”며 “위원회 논의를 거쳐 결정하겠다”고 덧붙였다.