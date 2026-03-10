스위스 바젤 출장 중 화상 임원회의 주재 “시장 안정, 금융사 건전성 관리에 총력”

[헤럴드경제=김은희 기자] 이찬진 금융감독원장이 10일 중동 상황에 따른 시장 불확실성이 상당 기간 지속될 수 있다고 진단하며 투자자가 과도한 위험에 노출되지 않도록 투자위험 안내를 강화하라고 지시했다.

이 원장은 이날 오전 스위스 바젤 출장 중 화상으로 임원회의를 주재하고 이같이 당부했다.

이 원장은 “중동상황 이후 국내외 금융시장 변동성이 크게 확대되고 있다”며 “모든 부서가 엄중한 상황 인식 하에 금융시장 안정과 금융회사 건전성 관리 등을 위해 총력 대응하라”고 말했다.

특히 시장 변동성이 확대되는 시기인 만큼 반대매매 가능성 등 신용거래 관련 투자위험 안내를 강화하고 증권업계가 리스크 관리와 투자자보호에 소홀함이 없도록 지도하라고 주문했다. 고위험상품인 레버리지 상장지수펀드(ETF) 관련 개인투자자의 투자현황을 모니터링하고 변동성 확대에 따른 대규모 손실을 예방하기 위해 투자자 유의사항을 안내할 것도 지시했다.

또한 주식 인플루언서의 유튜브 등을 활용한 허위사실 유포나 리딩방 선행매매 등 불공정거래 행위를 집중적으로 점검하고 위반사항이 있을 경우 신속히 조사해 엄정 조치할 방침이다.

아울러 금융업권별 잠재 위험요인을 점검하고 유가·환율 상승 등에 따른 영향과 기업 유동성, 자금조달 여건도 모니터링하겠다고 했다.

이 원장은 “중동상황이 안정화할 때까지 24시간 비상대응체계를 지속 가능하겠다”면서 “필요하면 관계기관과 협력해 시장 안정화 조치를 적시에 실행할 것”이라고 역설했다.