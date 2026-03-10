‘골프 전용관’으로 생중계·하이라이트·인터뷰 한번에

[헤럴드경제=손미정 기자] 웨이브(Wavve)가 한국여자프로골프(KLPGA) 및 한국프로골프(KPGA) 투어 전 경기 생중계를 시작한다고 10일 밝혔다. 스포츠 콘텐츠 강화를 통해 시청자들에게 더욱 차별화된 경험을 제공하겠다는 목표다.

웨이브는 오는 12일 부터 태국에서 열리는 KLPGA 투어 ‘리쥬란 챔피언십’을 시작으로 본격적인 중계에 나선다. 이어 4월 국내 개막전과 KLPGA 투어 시즌 전 경기를 온라인 생중계한다.

KPGA 투어의 경우 오는 4월 16일 개막하는 ‘DB손해보험 프로미 오픈’을 기점으로 생중계를 본격화한다.

4월부터는 골프 중계에 ‘돌비 비전(Dolby Vision)’ 기술도 적용된다. 기존 영상 대비 훨씬 넓은 색 영역과 밝기를 지원해 필드의 선명한 색감과 골프공의 미세한 궤적까지 구현한다.

시청 편의성을 높이기 위한 ‘골프 전용관’도 12일 개설된다. 전용관에서는 실시간 중계 외에도 경기 다시보기(VOD), 전체/선수별 하이라이트 영상, 시상식 및 인터뷰 등 부가 콘텐츠도 만나볼 수 잇다.

웨이브 관계자는 “다양한 스포츠 전문채널 제공에 이어 골프 중계를 전격 도입하며 이용자들에게 차별화 된 스포츠 시청 경험을 제공하고자 한다”며 “골프 팬들이 웨이브 한 곳에서 고품질 생중계 시청과 동시에 필요한 정보를 얻을 수 있도록 ‘골프 전용관’ 기능을 단계적으로 확장시켜 갈 계획”이라고 밝혔다.