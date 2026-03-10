[헤럴드경제=고승희 기자] K-팝 업계를 움직이는 거물들이 세계 음악시장의 리더로 선정했다. 하이브와 JYP엔터테인먼트, SM엔터테인먼트 등 굴지의 K-팝 기획사의 수장들이다.

9일(현지시간) 빌보드에 따르면 ‘2026 빌보드 글로벌 파워 플레이어스’ 에 방시혁 하이브 의장과 박진영 JYP 설립자 겸 CCO(창의성총괄책임자), 장철혁·탁영준 SM 공동대표 등이 선정됐다.

하이브에선 방 의장을 비롯해 이재상 대표이사, 김태호 COO(최고운영책임자), 오유진 하이브 360 사업대표, 아이작 리 하이브아메리카 의장 겸 CEO(최고경영자), 한현록 하이브재팬 대표이사 등 경영진 총 6명이 대거 이름을 올렸다. 방 의장은 2018년을 시작으로 올해까지 다섯 번째 선정됐다. 오 사업대표는 올해로 3년 연속, 이 대표이사는 지난해에 이어 2년 연속 이름을 올렸다.

JYP에선 박진영 CCO가 2014년 이후 두 번째로 명단에 올랐다. 정욱 대표이사와 신현국 JYP 아메리카 대표이사 겸 CSO(최고전략책임자)는 올해 처음으로 이름을 올렸다.

SM에선 장철혁·탁영준 공동대표와 최정민 CGO(최고글로벌책임자)를 명단에 올렸다. 탁 대표는 2022년부터 5년 연속, 장 대표는 2024년부터 3년 연속 이름을 올렸다.

장윤중 카카오엔터테인먼트 공동대표 역시 2021년을 시작으로 올해 다섯 번째 명단에 들었고, 공연기획사 라이브네이션코리아 조용배·김형일 대표도 명단에 포함됐다.

빌보드의 ‘글로벌 파워 플레이어스’는 미국을 제외한 지역에서 세계 음악 시장을 선도하는 리더들을 소개하는 명단이다. 2014년부터 2024년까지는 ‘빌보드 인터내셔널 파워 플레이어스’라는 이름으로 발표됐다.