이베이 미입점 또는 신규입점 中企 대상

[헤럴드경제=김진 기자] 이베이가 대한무역투자진흥공사(코트라)와 함께 ‘2026 파워셀러 육성사업 1단계 입점 교육 1기’ 참가 기업을 모집한다고 10일 밝혔다.

‘파워셀러 육성사업’은 기업의 이커머스 역량을 반영한 단계별 맞춤형 판촉 지원사업이다. 이번에 모집하는 1단계는 현재 이베이에 입점하지 않았거나 신규 입점을 희망하는 중소·중견기업이 대상이다.

선정된 기업은 이베이 입점을 위한 기초 교육부터 실무 전반에 걸친 지원과 함께 비용 혜택을 받는다. 주요 프로그램은 판매 계정 세팅, 시장 조사 및 소싱 방법, 상품 등록 실습, 광고 및 프로모션 최적화 전략 등이다. 개별 마케팅 비용 지원에는 플랫폼 내부 광고비, 제품 콘텐츠 제작비, 외부 마케팅비, 글로벌 유통망 진출을 위한 필수 상품 인증 비용 등이 포함된다.

이베이와 코트라는 1단계 입점 및 안착 과정을 시작으로 마케팅, 광고 컨설팅 등 단계별 심화 과정을 지원할 계획이다. 신청은 오는 18일까지 코트라 무역투자24 홈페이지에서 할 수 있다. 이베이에 입점한 기업을 대상으로 하는 2~4단계 지원 프로그램은 이베이와 코트라가 공동 조성한 2억원 규모의 매칭펀드를 통해 운영할 예정이다.

이베이 관계자는 “우수한 제품력을 가진 국내 기업들이 이베이의 글로벌 네트워크를 통해 전 세계 소비자들과 만나 ‘수출 역군’으로 거듭날 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.