오는 19일 협회 불스홀 블룸버그 전문가 초청, 자산배분 전략 논의

[헤럴드경제=문이림 기자] 금융투자협회는 오는 19일 협회 불스홀에서 ‘호르무즈 위기 긴급 세미나’ 를 개최한다고 10일 밝혔다. 중동 긴장 고조에 따른 글로벌 에너지 시장 충격과 금융시장 영향을 점검하기 위함이다.

글로벌 금융정보 기업 블룸버그 전문가들과 에너지 가격 리스크가 글로벌 자산시장에 미치는 영향과 향후 아시아 금융시장 흐름을 점검한다. 불확실성 확대 국면에서의 자산배분 및 리스크 관리 전략도 논의한다.

세미나에선 블룸버그 이코노미스트 권효성 박사가 중동 리스크가 글로벌 및 한국 경제에 미치는 영향을 분석한다. 이어 알리 이자디-나자파바디 아시아태평양(APAC) 총괄이 글로벌 에너지 공급망 전망과 구조적 변화를 설명한다. 마지막으로 임유석 박사가 시장 변동성 모니터링과 포트폴리오 리밸런싱 전략을 제시할 예정이다.

김진억 금융투자협회 대외정책본부장은 “최근 중동 지역의 릿지정학적 긴장이 글로벌 에너지 시장과 금융시장 변동성을 동시에 높이고 있다”며 “이번 세미나가 시장 참가자들이 불확실성이 확대되는 환경에서 투자 전략과 리스크 관리 방안을 점검하고 대응 전략을 모색하는 기회가 되기를 기대한다”고 말했다.