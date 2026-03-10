광주시립도서관, 미술작품 전시할 작은도서관 모집

- 11일부터 28곳 선착순 접수

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시 시립도서관은 지역 주민의 문화 향유 기회 확대를 위해 11일부터 ‘2026년 작은도서관 미술작품 순회전시’ 사업에 참여할 작은도서관 28곳을 선착순 모집한다.

미술작품 순회전시는 광주지역 작은도서관을 대상으로 아트프린트 미술작품을 대여하는 사업으로, 올해 4월부터 11월까지 약 8개월간 운영한다. 전시는 기관별로 2개월씩 총 4회차로 나누어 순차적으로 진행할 예정이다.

전시 작품은 총 70점이며, 기관별로 하나의 주제를 선택해 10점의 작품을 전시할 수 있다. 주제는 ▷추상화 ▷자연풍경 ▷도시풍경 ▷인물 ▷동물 ▷식물 ▷마스터(명화) 등 7개 분야로 구성해 다양한 미술 감상 기회를 제공한다.

송경희 시립도서관장은 “이번 미술작품 순회전시를 통해 작은도서관이 생활 문화공간으로 자리매김하길 기대한다”며 “앞으로도 작은도서관 활성화를 위한 다양한 지원 사업을 추진하겠다”고 말했다.