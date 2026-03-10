교육부·노동부, 인기 국가기술자격 종목 정보 제공 직업계고 과정평가형 자격 취득자 4714명…산업기사 3487명 자동화설비·컴퓨터응용가공·전자 등 제조·첨단 분야 중심

[헤럴드경제=김용훈 기자] 교육부와 노동부가 직업계고 학생들의 국가기술자격 취득을 지원하기 위해 인기 자격 종목과 우수 학교 정보를 현장에 제공한다. 기술인재가 재학 중 산업기사 자격까지 취득해 취업 경쟁력을 높일 수 있도록 제도 활용을 확대한다는 취지다.

교육부와 노동부는 2026학년도 신학기를 맞아 직업계고 학생들이 많이 도전하는 국가기술자격 정보를 제공하고 기술 인재 양성을 위한 협력을 강화한다고 10일 밝혔다. 이번 조치는 지난해 12월 체결된 ‘직업계고 학생 지원 강화를 위한 교육부-노동부 업무협약’의 후속 조치다.

최근 직업계고 학생들은 기능사 자격 취득에 그치지 않고 산업기사 등 상위 자격에 도전하는 사례가 늘고 있다. 노동부와 한국산업인력공단에 따르면 2025년 과정평가형 국가기술자격 취득자 1만2053명 가운데 직업계고 학생은 4714명(39.1%)으로 집계됐다. 이 중 3487명이 산업기사 자격을 취득했다.

과정평가형 국가기술자격은 산업현장에 맞는 교육·훈련을 이수한 뒤 내부·외부 평가를 통과하면 자격을 부여하는 제도다. 시험 중심의 기존 검정형 자격과 달리 장시간 실무 교육을 통해 현장 역량을 평가하는 방식이 특징이다. 직업계고 학생도 별도의 경력 없이 산업기사 자격 취득이 가능해 학교와 산업계에서 활용도가 높다는 평가를 받는다.

직업계고 학생들이 가장 많이 취득한 산업기사 종목은 ▷컴퓨터응용가공산업기사(589명) ▷자동화설비산업기사(570명) ▷전자산업기사(391명) 순이었다. 기능사 자격은 ▷미용사(일반) ▷전자기능사 ▷미용사(메이크업) 등이 많았다. 이는 제조·첨단기술 분야뿐 아니라 뷰티·식품·디자인 등 다양한 산업 분야로 자격 취득이 확산되고 있음을 보여준다.

2026년 직업계고에서 개설된 과정평가형 자격 과정도 자동화설비산업기사(71개), 컴퓨터응용가공산업기사(65개), 전기공사산업기사(47개) 등이 상위권을 차지했다. 특히 전기공사산업기사 과정은 인공지능(AI) 확산으로 전력 수요가 늘어난 산업 환경을 반영해 새롭게 확대된 분야다.

자격 취득 성과가 높은 학교로는 부산기계공업고, 구미전자공업고, 수원하이텍고 등 마이스터고와 특성화고 11곳이 우수 사례로 꼽혔다. 이들 학교는 2026년 과정평가형 자격 과정을 운영하는 168개 직업계고 가운데에서도 높은 취득 실적을 기록해 다른 학교의 참고 모델이 되고 있다.

유지완 교육부 학교지원관은 “고용노동부가 제공한 인기 국가기술자격 정보는 직업계고 학생들이 어떤 자격을 준비해야 할지 방향성을 제시한다”며 “기술인재가 국가기술자격을 통해 역량을 키우고 취업에 성공할 수 있도록 협력을 강화하겠다”고 밝혔다.

편도인 노동부 직업능력정책국장은 “과정평가형 국가기술자격은 산업계가 요구하는 맞춤형 자격”이라며 “앞으로 직업계고에 제도를 확산해 산업현장에서 선호하는 기술 인재가 더 많이 육성·배출되도록 교육부와 적극 협력하겠다”고 말했다.