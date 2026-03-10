카카오·네이버, ‘AI 국민비서’ 공개 전자증명서 100종·공공시설 1200곳 예약

[헤럴드경제=박혜림 기자] 앞으로 네이버 앱과 카카오톡에서 인공지능(AI) 에이전트를 통해 전자증명서 발급과 공공시설 예약 등 공공서비스를 이용할 수 있게 됐다. 그간 여러 단계를 거쳐야 했던 행정 절차가 AI 기술과 결합하며 ‘대화형 공공 서비스’로 전면 개편된다.

네이버와 카카오는 행정안전부와 협력해 각 사의 AI 기술을 적용한 ‘AI 국민비서’ 시범서비스를 10일 출시한다고 밝혔다.

이번 서비스는 지난해 10월 행안부와 체결한 ‘AI 에이전트 기반 공공서비스 혁신 업무 협약’의 첫 결실이다. 사용자는 별도의 공공 앱을 설치하지 않아도 평소 사용하는 카카오톡이나 네이버 앱을 통해 주민등록등본 등 100여 종의 전자증명서를 발급받고, 전국 1200여 개의 공공 시설을 조회 및 예약할 수 있다.

특히 양사는 자체 개발한 초거대 AI 모델을 공공 서비스에 최적화했다. 네이버는 ‘하이퍼클로바X’를 전면에 내세웠다. 네이버 앱 메인 ‘마이’(MY) 탭을 통해 접근성을 높였으며, AI 브리핑 기술을 적용해 증명서 종류나 수수료 정보 등 복잡한 행정 정보를 즉시 안내한다. 특히 네이버 플레이스와 연동해 공공시설 예약 후 인근 맛집을 추천하는 등 생활 밀착형 연계 서비스를 차별점으로 내세웠다.

카카오는 자체 AI 모델 ‘카나나’를 기반으로 서비스를 구현했다. 유해 콘텐츠 필터링을 위한 ‘카나나 세이프가드’를 적용해 공공 서비스에 필수적인 안전성을 확보한 것이 특징이다. 카카오톡 채널 ‘국민비서 구삐’ 대화창에 “주민등록등본 발급해줘”라고 입력하면 인증부터 발급까지 대화형으로 이뤄진다.

이번 서비스의 핵심은 단순한 정보 안내를 넘어 실제 행정 처리가 AI 에이전트 안에서 완결된다는 점이다. 증명서 발급부터 은행 등 제출처로의 전송, 공공시설 예약 변경 및 취소까지 원스톱으로 지원한다.

네이버는 상반기 출시 예정인 통합 에이전트 ‘AI 탭’과 연계해 사용자의 상황에 맞는 지능형 서비스를 제공한다는 방침이다. 카카오도 향후 KTX·SRT 승차권 예매 등 생활 밀착형 서비스를 확대하고 음성 인터페이스를 도입할 계획이다.

최수연 네이버 대표는 “네이버는 디지털 서비스 개방을 선도해온 기업으로서, 사용자가 일상 속에서 실질적으로 체감할 수 있는 혁신적인 AI 기반 공공서비스를 제공하는데 앞장서고 있다”며 “앞으로도 네이버의 AI 역량과 서비스 운영 노하우를 바탕으로 행정안전부와 긴밀히 협력해 공공서비스를 더욱 편리하게 이용할 수 있도록 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 말했다.

정신아 카카오 대표이사도 “AI 국민비서 시범서비스는 카카오의 다양한 AI 기술을 공공 영역에 실질적으로 적용한 사례이며, 국민이 직접 체감할 수 있는 공공 AI 서비스의 새로운 기준을 제시하는 뜻깊은 의미를 갖는다”며 “공공 정보의 안내를 넘어 행정 처리 경험을 AI 기술로 전환하는 시도를 통해 국민 생활에 실질적인 도움이 될 수 있는 서비스로 자리잡을 수 있도록 노력할 것”이라고 했다.