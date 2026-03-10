콘진원, 파리 팔레드 드 도쿄서 ‘컨셉코리아 2026 F/W’

[헤럴드경제=손미정 기자] K-패션이 ‘패션 본고장’ 프랑스 파리를 사로 잡았다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 지난 2일과 3일 프랑스 파리 현대미술관 팔레 드 도쿄에서 ‘컨셉코리아 2026 F/W(이하 컨셉코리아)’를 개최했다고 10일 밝혔다. 이번 행사에는 김해김(KIMHĒKIM), 리이(RE RHEE), 본봄(BONBOM) 등 국내 디자이너 브랜드 3개 사가 참여해 신규 컬렉션을 선보였다.

‘컨셉코리아’는 국내 유망 디자이너의 해외 진출을 지원하는 패션 육성 사업이다. 세계 주요 패션 도시에서 국내 디자이너의 국제 경쟁력 강화를 목표로 브랜드의 신규 컬렉션 발표를 지원한다.

지난 2일 열린 김해김 단독 패션쇼에서는 브랜드 설립 10주년을 기념해 지난 10년의 디자인을 집약한 컬렉션 ‘ENTER THE SPECTRUM(엔터 더 스펙트럼)’을 선보였다. 김인태 디자이너는 조형적 헤어 장식과 절제된 윤곽이 돋보이는 의상으로 무대를 시작하고, 정교한 재단과 장식 요소가 더해진 의상으로 이어지며 패션쇼의 완성도를 높였다. 프랑스 전통 쿠튀르 기법을 브랜드만의 감각으로 풀어내며 브랜드 고유의 미학을 확장했다는 평가를 받았다.

이튿날인 3일에는 리이와 본봄이 연합 패션쇼를 진행했다. 연합 패션쇼는 일반적인 가치를 디자이너의 시각에서 재정의하는 과정을 통해 브랜드만의 독창적인 매력을 선보이는 자리로 찬사를 받았다.

리이는 ‘Inherited, Rebuilt(인헤리티드, 리빌트)’를 주제로 전통과 계승의 의미를 돌아보는 컬렉션을 선보였다. 이준복, 주현정 디자이너는 전통이 지닌 가능성을 재해석하여 브랜드 특유의 정제된 아름다움을 제시했다. 전통적인 복식의 구조를 재현하는 데 그치지 않고 현대적인 시선으로 풀어냈다는 점에서 긍정적인 평가를 받았다.

본봄은 ‘Military&Femininity(밀리터리 앤 페미니티)’ 컬렉션을 통해 상반된 이미지의 조화를 구현했다. 조본봄 디자이너는 단단한 구조의 외투와 부드러운 소재를 대비해 배치하고, 제복에서 착안한 장식과 재단 요소를 의상에 적용해 새로운 미적 해석을 제시했다. 특히 서로 다른 질감을 조합해 입체감을 강조하여 현지 관계자들의 주목을 받았다.

한편 이번 행사에는 ‘컨셉코리아’ 앰버서더 가수 ‘알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)’이 전 일정에 참석해 현장 열기를 더했다.

콘진원 유현석 원장직무대행은 “이번 행사는 K-패션의 창의성과 경쟁력을 세계 시장에 다시 한번 각인한 자리”라며 “앞으로도 국내 디자이너 브랜드가 세계 무대에서 존재감을 확대할 수 있도록 체계적인 지원을 이어가겠다”라고 전했다.