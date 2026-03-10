‘1c LPDDR6’ CES 2026서 제품 공개 후 글로벌 첫 제품 개발 인증 데이터 처리 속도 33% 향상 동작속도기본 10.7Gbps 이상 전력 20% 이상 절감 상반기 양산 준비 완료…하반 제품 공급

[헤럴드경제=서경원 기자] SK하이닉스가 1c(10나노급 6세대) 공정을 적용한 16Gb(기가비트) LPDDR6 D램을 개발하는 데 성공했다고 10일 밝혔다.

LPDDR(Low Power Double Data Rate)은 스마트폰과 태블릿 등 모바일용 제품에 들어가는 저전력 D램 규격을 가리킨다. 전력 소모량을 최소화하기 위해 저전압 동작 특성을 갖고 있다. 규격명에 LP(Low Power)가 붙으며, 최신 규격은 LPDDR6로 ‘1-2-3-4-4X-5-5X-6’ 순으로 개발되고 있다.

SK하이닉스는 지난 1월 미국에서 열린 세계 최대 IT·가전 전시회인 CES에서 이 제품을 공개한 이후 최근 세계 최초로 1c LPDDR6 제품 개발 인증을 완료했다. SK하이닉스는 이날 “(1c LPDDR6 제품의) 상반기 내 양산 준비를 마치고, 하반기부터 제품을 공급해 AI(인공지능) 구현에 최적화된 범용 메모리 제품 라인업을 구축해 나갈 것”이라고 강조했다.

1c LPDDR6는 온디바이스 AI(물리적으로 떨어진 서버의 연산을 거치지 않고 기기 자체에서 AI 기능을구현하는 기술)가 탑재된 스마트폰이나 태블릿 같은 모바일 제품에 주로 활용된다.

온디바이스 AI 구현에 최적화하기 위해 기존 제품인 LPDDR5X 대비 데이터 처리 속도와 전력 효율을 개선했다. 이 제품의 데이터 처리 속도는 대역폭 확장을 통해 단위 시간당 전송 데이터량을 늘려 이전 세대 보다 33% 향상했다. 동작속도는 기본 10.7Gbps(초당 10.7기가비트) 이상이며, 이는 기존 제품 최대치를 상회한다.

전력은 서브 채널 구조와 DVFS(Dynamic Voltage and Frequency Scaling) 기술을 적용해 이전 세대 제품 대비 20% 이상 절감했다. DVFS란, 칩의 동작 상황에 따라 전압(Voltage)과 주파수(Frequency)를 조절해 전력 소모와 성능을 최적화하는 전력 관리 기술이다.

서브 채널 구조는 필요한 데이터 경로만 선택적으로 동작하도록 하고, 모바일 환경에 따라 주파수와 전압을 조절하는 것이 DVFS 기술의 특징이다. 게임 구동과 같이 고사양이 요구되는 환경에서는 DVFS를 높여 최고 대역폭 동작을 만들어내고, 평상시에는 주파수와 전압을 낮춰 전력 소비를 줄이도록 설계했다.

이에 SK하이닉스는 소비자들이 이전보다 길어진 배터리 사용 시간은 물론, 최적의 멀티태스킹을 경험하게 될 것으로 기대하며, 시장 수요에 따라 글로벌 모바일 고객사의 요구에 맞춰 준비할 계획이다. SK하이닉스는 “앞으로도 고객과 함께 AI 메모리 솔루션을 시장에 적시 공급해 온디바이스 AI 사용자들에게 차별화된 가치를 제공할 것“이라고 말했다.

한편, SK하이닉스는 이날부터 신입사원 채용을 실시한다. 채용 대상은 4년제 학사 이상 졸업 예정자와 기졸업자로, 이달 23일까지 지원서를 받는다. 모집 직무는 설계, 소자, 양산기술, 연구개발(R&D) 공정 등 총 26개 분야이며, 근무지는 이천, 청주, 분당, 서울 등이다.

서류 전형 합격자는 4월 중 인적성 검사인 SKCT와 인공지능(AI) 화상 인터뷰 기반 전형인 ‘A!SK’ 평가를 치르게 된다. 최종 면접은 5월 중 진행되며, 합격자는 올해 7∼8월 입사할 예정이다. 채용 규모는 세 자릿수로 예상된다. 특히 이번 채용부터 모든 직무에 대해 영문 직무기술서를 함께 제공해 글로벌 인재들의 지원 접근성을 높였다.

SK하이닉스는 채용과 연계한 오프라인 설명회도 진행하고 있다. 회사는 지난 4일부터 주요 11개 거점 대학을 순회하는 채용 설명회를 열고 직무별 1대1 상담을 제공하고 있다. 또 반도체 생산시설인 팹 내부를 간접 체험할 수 있는 이동형 체험 부스 ‘AI 반도체 드림 버스’를 운영해 지원자들의 직무 이해를 지원하고 있다.