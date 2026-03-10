월평균 관람객 1만800명…이전 대비 약 2배로 증가

[헤럴드경제=김현경 기자] 국가유산청 국립고궁박물관 산하 국립조선왕조실록박물관이 지난해 5월 전관 개관 이후 10개월 만에 관람객 10만명을 돌파했다.

강원도 평창군 오대산에 위치한 실록박물관은 2023년 11월 개관해 2024년 6월까지 상설전시실을 통해 조선왕조실록과 의궤를 선보이다가 10개월 간(2024년 7월~2025년 4월)의 새 단장 후 전시, 교육, 영상 등 콘텐츠와 체험 공간, 휴게 시설 등을 확충해 2025년 5월 전관 개관했다.

전관 개관 이후 실록박물관의 월평균 관람객 수는 1만800여 명으로, 상설전시실만 운영했던 2023년 11월~2024년 4월 월평균 관람객 수 5600여 명과 비교해 약 2배로 증가했다. 이는 전관 개관을 통해 전시 공간을 확충하고 다양한 콘텐츠와 체험 요소를 강화한 결과로, 실록박물관이 강원 동남권의 주요 문화유산 향유 기관으로 자리매김하고 있음을 보여 준다.

실록박물관은 수도권 및 대도시와의 접근성이 높지 않은 여건에도 불구하고, 조선왕조실록 원본을 직접 관람할 수 있는 유일한 기관이라는 상징성과 환수 과정의 역사적 의미를 바탕으로 꾸준한 관심을 받아 왔다. 어린이박물관, 실록 제작 과정을 소개하는 영상 콘텐츠, 오대산사고의 역사적 맥락을 조명하는 전시 구성 등 다양한 콘텐츠를 통해 관람객 만족도를 제고하고 있다.

10만 번째 관람객은 아버지 박정원 씨의 생일을 맞아 강원도로 가족여행을 오며 실록박물관을 방문한 서울 은평구의 박세인 양(9)과 박시우 군(6) 가족으로, 기념사진을 촬영하며 의미를 나눴다.

실록박물관은 디지털 기반 기록유산 보존, 활용을 위한 ‘디지털외사고’(가칭) 건립을 추진 중이다. 2028년 완공을 목표로 관련 절차를 이행하고 있으며, 향후 보다 확대된 문화 향유 기회를 제공하는 기반이 될 전망이다.