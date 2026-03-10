건설근로자공제회와 ‘전자카드 정보 연계’ 협약

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설은 9일 건설근로자들의 고용 환경 개선을 위해 건설근로자공제회와 ‘현장 근로자 전자카드 정보 연계’ 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

‘현장 근로자 전자카드제’는 건설근로자가 출퇴근 시 단말기에 카드를 태그하면 근무 내역이 실시간으로 전송되는 제도다. 근태 관리 자동화, 퇴직공제금의 투명한 관리, 근로자 권익 보호 등을 위해 건설근로자공제회가 도입했다.

대우건설은 이미 자체 전자 출입 시스템을 통해 근로자의 정보를 관리해 왔다. 이번 협약으로 건설근로자공제회의 정보가 실시간으로 연계되면서 현장 출입 인원을 보다 체계적으로 관리하고 건설근로자의 고용 여건을 개선할 수 있게 됐다.

대우건설은 근로자 출입 현황을 체계적으로 관리하고 인력 현황을 신속히 파악해 응급상황 발생 시 즉각적인 대응이 가능할 것으로 기대된다. 대우건설은 올해 상반기 9개 현장에서 시범 운영을 시작하고 향후 단계적으로 적용 사업장을 확대해 최종적으로 전 현장 도입을 목표로 하고 있다.

건설근로자공제회는 대우건설이 제도를 원활히 운영할 수 있도록 출퇴근 정보 제공과 시스템 연계를 지원하고, 협력사를 대상으로 제도 정착을 위한 교육도 실시할 예정이다.

신동혁 대우건설 최고안전책임자(CSO)는 이날 협약식에서 “대우건설의 자체 출입관리 시스템에 건설근로자공제회의 ‘전자카드 정보 연계’를 도입해 현장 인력 관리의 신뢰도를 높이고, 데이터 기반의 스마트 안전관리 체계를 한층 강화할 수 있을 것”이라며 “앞으로도 안전을 최우선 가치로 삼아 건설 근로자가 보다 안전한 환경에서 근무할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.