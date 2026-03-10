[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 지속적인 학령인구 감소와 교사 정원 감축, 지역별 특수성을 반영해 2026학년도 도내 각급학교 학급편성을 최종 확정했다고 10일 밝혔다.

2026년 경북 전체 학교 수는 1551교, 학급수는 1만 3851학급, 학생 수는 25만 6017명으로 집계됐다. 이는 전년 대비 학교 수 35교(2.2%), 학급수 313학급(2.2%), 학생 수 1만 1171명(4.2%)이 감소한 수치다.

유치원과 초등학교는 저출생 영향으로 최근 3년간 학령인구 감소가 지속되고 있다.

유치원은 618개원, 1526학급, 원아 수 2만 3502명으로 전년 대비 유치원 수 19개원(3.0%), 학급수 109학급(6.7%), 원아 수 1550명(6.2%)이 감소했다.

초등학교는 474교, 6022학급, 학생 수 10만 1923명으로 학교 수 14교(2.9%), 학급수 141학급(2.3%), 학생 수 7436명(6.8%)이 줄어든 것으로 나타났다.

중·고등학교의 경우 특정 출생 연도(황금돼지띠·백호띠) 학생들이 졸업하면서 최근 3년간 증가하던 학생 수가 처음으로 감소했다.

중학교는 260교, 2841학급, 학생 수 6만 3213명으로 학교 수 2교(0.8%), 학급수 47학급(1.6%), 학생 수 1238명(1.9%) 감소했다.

고등학교는 183교, 3075학급, 학생 수 6만 3407명으로 학교 수는 변동 없으며 학급수 19학급(0.6%), 학생 수 929명(1.4%) 감소했다.

임종식 경북교육감은 “학령인구 감소와 교원 정원 감축, 경북의 지리적 특성 등 여러 여건을 종합적으로 고려해 학교 현장의 의견과 다양한 분석을 바탕으로 탄력적이고 적정한 학급편성이 이뤄지도록 했다“고 말했다.