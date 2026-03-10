[헤럴드경제=문영규 기자] 한국인이 인공지능(AI) 챗봇으로 지난달 가장 오래 사용한 것은 ‘제타’였다는 조사 결과가 나왔다.

10일 실시간 앱ㆍ결제 기반 시장 경쟁사 분석 설루션 와이즈앱·리테일이 한국인 스마트폰 이용자를 대상으로 주요 인공지능(AI) 챗봇 앱 월간 사용 시간을 조사한 결과 1억1341만 시간을 기록한 제타가 1위를 기록했다.

챗GPT는 5047만시간으로 2위였다. 제타는 챗GPT의 2배에 달했다.

이어 크랙은 988만 시간, 그록 AI 293만 시간, 퍼플렉시티 136만 시간, 클로드 81만 시간, 뤼튼 68만 시간, 다글로 41만 시간, 에이닷 18만 시간 순으로 집계됐다.

지난달 월간 활성 이용자(MAU) 수가 가장 많은 것은 챗GPT였다. 챗GPT 이용자는 2293만명으로 조사된 다른 AI 챗봇 이용자들을 모두 더한 것보다 많았다.

2위인 제타는 402만명이었고 이어 그록 AI 153만명, 퍼플렉시티 152만명, 뤼튼 135만명, 에이닷 119만명, 크랙 98만명, 클로드 77만명, 다글로 46만명, 구글 제미나이 44만명 순으로 나타났다.

챗GPT, 제타, 그록 AI, 크랙, 클로드는 2월 기준 역대 최대 사용자 수를 기록했다.

특히 그록 AI는 지난해 3월 국내 앱 마켓에 출시된 이후 1년 만에 AI 챗봇 앱 이용자 수 3위에 오르며 빠른 성장세를 보였다.