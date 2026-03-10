금융산업분야 최고등급

[헤럴드경제=정윤희 기자] KB증권은 지난해 발간한 지속가능경영보고서 ‘환경·사회·지배구조(ESG) 리포트’가 미국 커뮤니케이션연맹(LACP) 주관 ‘2024/25 비전 어워즈’에서 금융산업분야 플래티넘(대상)을 수상했다고 10일 밝혔다.

마케팅, 커뮤니케이션 조사기관인 LACP의 비전 어워즈는 매년 전 세계 정부기관, 기업, 단체가 발간한 연차보고서와 지속가능경영보고서 등을 평가해 시상하는 경연대회다. 2001년 시작된 이래 매년 전 세계 20여개국에서 1000개 이상의 정부기관, 기업, 단체가 참여하고 있다.

대상을 받은 KB증권 ESG 리포트는 ▷첫 인상 ▷표지 디자인 ▷이해관계자 대상 메시지 ▷내용 구성 ▷재무정보 ▷창의성 ▷명확성 ▷정보 접근성 등 8개 평가항목 중 총 99점(100점 만점)을 획득했다.

강진두, 이홍구 KB증권 대표이사는 “ESG경영 실천과 더불어 투명하고 충실한 정보 공개를 통해 글로벌 전문가들에게 인정받은 노력의 결과”라며 “앞으로도 여러 이해관계자들과 진정성 있는 소통을 통해 ESG 가치를 확산하고, 신뢰받는 기업으로 위상을 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.

KB증권은 지난해 ESG 리포트가 글로벌 스탠다드에 부합하도록 ESG 데이터 공개를 확대했으며, 인적자본 공시 및 이해관계자 참여형 스토리텔링 요소를 반영하는 등 독창적으로 구성했다고 설명했다. 또, 제3자 검증 수준을 ‘AA1000AS 모더레이트 레벨 타입2(Moderate Level Type2)’로 강화했다고 했다.