주산연 3월 전국 아파트분양시장지수 전국 평균 1.8p 하락·서울 105.4 전망

[헤럴드경제=김희량 기자] 다주택자 양도소득세 중과유예 종료 확정과 함께 강남3구를 중심으로 매물이 증가하면서 매수자들이 관망세에 돌입, 서울의 3월 분양전망지수가 소폭 하락했다.

10일 주택산업연구원은 주택사업자를 대상으로 설문조사(2.19.~2.27)한 결과, 3월 아파트 분양전망지수는 서울이 6.5p(111.9→105.4) 내릴 것으로 전망됐다고 밝혔다. 수도권 중 가장 큰 폭이다.

전국 평균은 1.8p 포인트 하락한 96.3, 수도권은 2.2p(104.8→102.6), 비수도권은 1.6p(96.6→95.0) 하락 전망됐다. 수도권에서 인천은 3.4p(100.0→96.6) 하락 전망됐으며 경기는 3.3p(102.6→105.9) 상승 전망됐다.

수도권에서도 서울과 경기는 대비되는 양상을 보였다. 경기의 경우 서울과 달리 소폭 상승 전망됐는데, 이는 최근 다주택자와 고가주택에 대한 세제강화 움직임과 15억 이상 대출규제 강화로 15억 이하 주택이 많은 경기 지역의 거래가 늘어나고 집값 상승 추세가 이어지고 있는데 따른 영향으로 분석된다.

비수도권에서는 경남 6.2p(93.8→100.0), 충남 5.4p(87.5→92.9), 경북은 4.7p (88.2→92.9) 상승 전망됐으나 전남 9.0p(92.3→83.3), 세종 7.1p(121.4→114.3), 제주 5.8p(94.7→88.9), 대전 5.6p(105.6→100.0), 부산 4.8p(100.0→95.2), 광주 4.5p(95.0→90.5), 전북 1.1p(85.7→84.6), 충북은 0.9p(90.9→90.0) 하락 전망됐다. 대구(100.0), 울산(105.9), 강원(91.7)은 전월과 동일하게 전망됐다.

주산연 관계자는 “3월 전국 평균 아파트 분양전망지수가 전월 대비 소폭 하락한 것은 수도권에서 정부의 세제 강화 기조에 따른 매수 관망세가 확산되는 가운데 비수도권은 분양가 상승 속에서도 집값이 정체되며 청약 수요가 위축됐기 때문”이라고 설명했다.

이어 주산연 관계자는 “지난해 민간 아파트 분양 물량이 11.6만호로 전년 대비 24% 감소해 2016년 이후 최저 수준을 기록했다”면서 “3월 전국 아파트 입주물량도 9,597가구로 전년 동월 대비 약 65% 감소하는 등 공급 감소세가 뚜렷할 경우 주택 가격 상승 압력으로 이어질 가능성이 있다”고 덧붙였다.

2월 대비 3월 분양가격 전망지수(2.1p 하락), 분양물량 전망지수(3.1p 하락), 미분양물량 전망지수(6.4p) 모두 하락 전망됐다.

분양가격 전망지수는 전월 대비 2.1p 하락한 107.6으로 나타났다. 착공 물량 감소로 건설 원자재 수요가 줄어들면서 분양가격 상승세가 다소 둔화된 영향으로 풀이된다. 단 미국·이란 간 갈등이 장기화될 경우 유가 상승 및 원자재 가격 상승으로 분양가격이 다시 상승할 가능성이 있다고 분석됐다.

분양물량 전망지수는 전월 대비 3.1p 하락한 95.5로 집계됐다. 이는 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 매수 심리가 위축되면서 사업자들이 분양 일정을 조정하거나 관망하는 움직임이 반영된 것으로 보인다.

미분양물량 전망지수는 전월 대비 6.4p 하락한 86.8로 나타났다. 주산연 관계자는 “2025년 민간 아파트 신규 분양이 11.6만호로 전년 대비 23.8% 감소해 2016년 이후 최저치를 기록하는 등 신규 공급이 크게 줄어었다”면서 “입주물량 감소에 따른 전세가격 상승 등이 일부 지역에서 미분양 물량 해소에 일정 부분 영향을 미칠 수 있다는 인식이 반영된 것”이라고 분석했다.