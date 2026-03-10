현지 특성 맞춰 2호점 ‘소매 강화형’ 개편 소매 부문 매출·방문객 세 자릿 수 성장 “올해 인니 하이브리드 매장 적극 확대”

[헤럴드경제=김진 기자] 롯데마트·슈퍼는 인도네시아 마타람점이 리뉴얼 개장한 지난달 5일부터 이달 6일까지 누적 매출이 직전 동기 대비 60% 증가했다고 10일 밝혔다. 해당 기간 고객 수는 약 4배 늘었다.

앞서 롯데마트는 마타람점을 일반 소비자까지 아우르는 소매 강화형 하이브리드 매장으로 개편했다. 해외 관광객보다 현지 실거주민이 많은 타람 지역 생활권을 고려한 전략이다.

먹거리 면적은 63%에서 90%까지 늘렸다. 기존 1400평 규모의 도매 매장은 일반 소비자를 위한 1000평의 그로서리 전문 매장과 400평 규모의 도매 매장으로 재구성했다. 특히 K-푸드 중심의 ‘K-밀 솔루션(K-Meal Solution)’을 새롭게 도입했다. K-밀 솔루션은 230평 규모로 즉석조리 식품 공간인 ‘요리하다 키친’ 중심으로 ‘코페아 카페앤베이커리’, 현지식 레스토랑 ‘솔라리아’ 등 F&B 콘텐츠로 구성했다.

K-밀 솔루션은 한 달 만에 누적 방문객이 5만명을 넘었다. 마타람점 방문객 2명 중 1명이 이용한 셈이다. 또 요리하다 키친의 한 달간 누적 매출은 전년 동기간 즉석식품 매출보다 7배 늘었다.

마타람점의 소매 부문은 매출과 방문객이 각각 159%, 289% 증가했다. 신선식품을 포함한 냉장·냉동 상품의 진열 면적을 기존보다 70% 확대한 것이 주효했다. 롯데마트의 인도네시아 36개 도매 매장 중 마타람점의 신선 매출 비중이 가장 높은 데이터를 활용한 결과다.

롯데마트는 인도네시아에 하이브리드 매장을 적극적으로 도입하고 있다. 1만2000여개 섬으로 이뤄진 인도네시아는 물류 인프라 제약으로 소규모 소매상 중심의 도매 유통 구조가 자리 잡고 있다. 기존 도매점은 호텔과 레스토랑, 카페 사업자와 소매상을 대상으로 해 일반 소비자는 선택의 폭이 상대적으로 좁았다.

지난해 8월 선보인 1호 하이브리드 매장인 발리점은 올해 2월까지 누적 매출과 고객 수가 각각 43%, 241% 늘었다. 롯데마트는 하이브리드 매장을 늘릴 계획이다. 차우철 롯데마트·슈퍼 대표는 “발리점과 마타람점의 성공 모델을 진화시켜 연내 주요 도시를 중심으로 하이브리드 매장을 확대할 계획”이라고 말했다.