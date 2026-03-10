[헤럴드경제=문영규 기자] 중동 위기가 고조되면서 국제 유가가 배럴당 100달러를 돌파하는 등 기름값 상승이 예상되자 경찰 내부에서 유류비 상승을 우려하며 차량 순찰을 줄여야 한다는 취지의 목소리가 나오고 있다.

10일 경찰 등에 따르면 최근 직장인 익명 커뮤니티 ‘블라인드’의 경찰청 게시판에 한 경찰이 “기름값 폭등 중인데 의미 없는 길거리 순찰에 뺑뺑이 없애야 하지 않나”라며 유가 폭등에 따른 순찰 지침 변경을 요구하는 글이 올라왔다.

이 경찰은 “전쟁 장기화되면 기름 수급도 어려울 텐데 경찰은 지침을 내려라”라고 했다.

경찰은 치안 유지 등을 위해 대규모의 차량을 운영하고 있다. 순찰차와 기동대 버스를 합하면 전국적으로 1만7000대가 현장을 누빈다.

기름값이 치솟는 상황에서 치안 유지에 필수적인 차량 운행에 차질이 생길 수 있다는 현장의 불안감이 반영된 것이란 해석이다.

경찰은 조달청 공공부문 유류 공동구매 사업자로 선정된 에쓰오일 협약 주유소에서 시세보다 3.41% 저렴하게 기름을 공급받고 있다. 하지만 유가 자체가 큰 폭으로 뛰면 할인 혜택에도 재정 부담은 커질 수밖에 없다.

경찰청은 기름값 상승 초기인 데다 연초라 유류비 예산에 여유가 있어 순찰차 운영에 어려움을 겪는 단계는 아니라는 입장이다.

다만 사태 장기화에 대비해 선제적으로 유가 상승 추이에 따른 예산 고갈 시점을 시뮬레이션해 보고, 최악의 경우 타 부서의 예산 불용액을 유류비로 전용하는 등 내부적으로 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “순찰차는 상시 운전이 돼야 한다”며 “운행이 멈추는 일이 없도록 할 것”이라고 강조한 것으로 전해졌다.