[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시는 ‘시민에게 신뢰받는 청렴한 경주’를 목표로 2026년도 청렴 정책 추진을 본격화했다.

경산시는 9일 시청 영상회의실에서 주낙영 시장 주재로 ‘2026년 제1차 클린경주 추진기획단 보고회’를 열고 반부패·청렴정책 추진계획과 청렴도 향상 방안을 논의했다.

보고회는 지난해 청렴도 평가 결과에서 나타난 미흡한 점을 점검하고, 부서 간 협업을 통해 실효성 있는 개선 방안 마련을 위해 열렸다.

시는 청렴도 평가 분석 결과, 제도적 노력에도 불구하고 민원인과 내부 직원이 체감하는 청렴 수준이 기대에 미치지 못한 것으로 판단했다.

올해는 보여주기식 정책보다는 내부 소통 방식을 개선하고 시민이 실제로 느끼는 불편과 불신을 해소하는 데 정책의 초점을 맞추기로 했다.

경주시는 2026년 청렴 정책의 핵심을 조직문화의 근본적 혁신으로 정하고 △청렴 기반 내실화 △책임 있는 운영체계 확립 △공감하는 청렴문화 확산 △현장 중심 소통 강화 등 4대 추진전략을 수립했다.

이를 통해 내부적으로는 자율성과 책임이 조화를 이루는 조직문화를 정착시키고 외부적으로는 시민이 체감하는 청렴 만족도를 높여 올해를 청렴도 도약의 원년으로 만들겠다는 계획이다.

주낙영 경주시장은 “청렴은 시정의 존립 근거이자 시민과의 엄중한 약속”이라며 “지난해 결과를 무겁게 받아들이고 초심으로 돌아가 공직사회 내부의 낡은 관행을 과감히 혁신해 시민들에게 다시 신뢰받는 경주를 만들겠다”고 말했다.