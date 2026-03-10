[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 최근 미국과 이란 간 군사 충돌로 중동 정세 불안이 확대되면서 지역경제에 미칠 영향을 점검하기 위해 9일 양금희 경제부지사 주재로 비상경제대책회의를 개최했다.

이날 회의에는 경북도 경제 관련 부서를 비롯해 도내 경제·금융기관 관계자들이 참석해 중동 정세 변화가 지역경제에 미칠 영향을 점검하고 도내 주요 산업 대응과 기업 지원, 민생경제 안정 대책을 논의했다.

호르무즈 해협은 전 세계 해상원유의 약 20%와 LNG의 약 20~25%가 통과하는 핵심 에너지 수송로, 이 지역의 봉쇄는 에너지 가격의 원가와 물류비 상승으로 이어질 수 있다.

특히 철강·전자·기계 등 에너지 사용 비중이 높은 제조업 중심의 경북 산업 구조 특성상 국제 유가와 물류비 변동에 따른 생산 원가 상승 등 지역 산업에 미치는 영향이 클 것으로 예상된다.

경북도는 이번 비상경제대책회의를 통해 위기 대응 방안을 사전에 점검하고 도민과 기업이 겪을 충격을 최소화하는 데 집중할 계획이다.

경북의 중동 수출액은 9.8억달러(2025년 기준)로 전체 수출의 약2.6%를 차지하며 기계류, 철강, 전기기기 품목 중심의 수출이 이루어지고 있다.

이미 현장에서는 물류비 상승과 해운선사의 운항차질과 이로 인한 납품 지연 등이 지역기업에서 발생하고 있고 중동 국가와 수출입 거래관계에 있는 기업들이 대금결재로 인한 자금경색과 물류지체로 기업 경영 피해 가능성도 제기됐다.

이에 대해 물류비 지원 바우처, 관세 피해기업 경영안정자금 지원, 수출 피해 소상공인 특례보증 지원을 즉각 실행하고 대구본부세관의 협조를 통해 관세 납부기한 연장과 해상운송에서 항공으로 긴급하게 운송하는 화물에 대한 해상운임 적용 등 대책도 검토해 실행하기로 했다.

또 대한무역투자진흥공사(KOTRA)는 중동시장의 소비위축으로 가전, 모바일, 화장품, 식품산업에 영향이 있을 것으로 전망하고 경북도와 협업해 대체시장 발굴을 위한 노력도 진행하자는데 뜻을 모았다.

경북도는 한국은행 대구경북 본부와 함께 모니터링 체계를 운영하고 환율과 금리변동에 따른 철강, 이차전지 등 지역산업계의 동향을 중앙정부와도 공유할 계획이다.

경북 신용보증재단은 올해 2조원 규모 보증 공급 계획을 설명하면서 이번 중동사태로 인한 매출감소 확인 기업과 원리금상환 부담 소상공인에 대한 전환보증을 선제 지원한다.

특히 불법 석유유통 위험군 주유소를 합동점검하고 매점매석 행위 신고센터도 운영한다. 아울러 취약계층 대상 전기, 도시가스, LPG, 연탄 등 에너지 소비 안정을 위한 ‘에너지바우처’예산을 증액 건의한다는 방침이다.

아울러 국제유가 상승이 장기화될 경우 어업용 면세유 가격 상승이 현실화될 경우 지원방안과 울릉항로 운항비 증가에 대한 대응방안도 함께 논의됐다.

경북도는 이번 비상경제대책회의를 통해 에너지·물가, 수출·물류, 금융·자금 등 3대 분야 점검 체계를 가동하고 상황 변화에 따라 신속히 대응할 계획이다.

양금희 경북도 경제부지사는 “중동 사태가 장기화 조짐을 보이고 있다”며 “글로벌 경제 불확실성이 확대되는 가운데 관계기관과 긴밀히 협력해 지역경제, 특히 민생에 미치는 영향을 최소화하도록 대응 체계를 유지하겠다”고 말했다.