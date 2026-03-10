[기상청 제공]
[헤럴드경제=민상식 기자] 10일 0시 46분(한국시간) 일본 아오모리현 아오모리시 북북서쪽 136㎞ 지역에서 규모 5.9의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.

진앙은 북위 42.00도, 동경 140.30도이며 지진 발생 깊이는 150㎞다.


