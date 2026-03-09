“선취점 일찍 나온 게 평정심 유지 도움”

“9회초 선수들 염원 모여 점수 만들었다”

“오늘은 쉬고 내일 아침부터 결선 준비”

9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 대한민국과 호주의 경기에 앞서 한국 류지현 감독이 김도영과 하이파이브하고 있다. [연합]
[헤럴드경제=조용직 기자] “오늘이 야구 인생에 가장 중요했던 경기였는데 같은 유니폼을 입은 선수단 의 진정성이 한데 모여서 이런 좋은 결과를 낸 것 같다.”

한국 야구 국가대표팀 사령탑 류지현 감독이 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 진출을 달성하자 참았던 눈물을 쏟았다.

류지현 감독이 지휘하는 한국은 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 4차전 호주와 경기에서 7-2로 극적으로 이겼다. ‘2실점 이하 5점 차 이상’ 승리라는 바늘구멍과도 같은 8강 진출 조건을 만들어진 각본처럼 실제로 이뤄냈다.

2승 2패를 기록한 한국은 대만, 호주와 동률을 이뤘으나 최소 실점률에서 앞서 조 2위로 8강에 올랐다.한국 야구가 WBC 조별리그를 통과한 것은 2009년 준우승 이후 이번이 17년 만이다.

경기 후 기자회견장에서도 울컥하는 모습을 힘들게 감추던 류지현 감독은 이후 공동취재구역에서 한국 기자들을 만나서는 결국 참았던 눈물을 흘렸다.

류 감독은 “굉장히 어려웠던 1라운드”라며 “선수들이 이번 대회에 임하는 자세, 진정성이 한데 모여서 이런 좋은 결과를 낸 것 같다”고 소감을 밝혔다.

그는 “오늘 경기 전부터 ‘쫓겨서 하면 안 된다’고 생각했는데 선취점이 일찍 나온 것이 저희가 평정심을 유지하며 경기 흐름을 가져갈 수 있는 이유가 됐다”며 “9회초에도 꼭 점수를 내야 하는 상황에서 선수들 집중력과 염원이 한데 모였다”고 돌아봤다.

9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 대한민국과 호주의 경기에 앞서 한국 류지현 감독이 몸을 풀고 있다. [연합]
류 감독은 또 “조병현도 마지막에 1⅔이닝을 잘 막아줬고, 이정후 역시 9회말 수비에서 어려운 타구를 잘 잡아내 줬다”고 칭찬했다.

류 감독은 “WBC를 준비하면서 구단들의 스프링캠프가 열리기 전에 처음으로 사이판 캠프를 마련해주셨다”며 “이런 여러 준비가 KBO의 투자와 지원이 있지 않았다면 어려운 부분이었는데 제 생각에 거의 99%를 다 지원해주셔서 선수들 경기력에 좋은 영향을 줬다”고 덧붙였다.

그는 “사실 오늘 5점 차에 2실점 이하라는 조건을 채워야 했는데, 득점보다 실점이 더 어렵다고 생각했다”며 “박영현, 김택연, 조병현 등 젊은 선수들이 잘 막아줬고, 노경은이 갑작스러운 상황에 2이닝을 막아줬다”고 투수 운용을 돌아봤다. 류 감독은 “노경은에게는 존경스럽다는 표현을 하고 싶다”고도 했다.

류 감독은 미국 플로리다주 마이애미에서 진행되는 2라운드 구상에 대해 “오늘은 쉬고 싶다”며 “내일 아침부터 2라운드를 준비하겠다”고 밝혔다.


