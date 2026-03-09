“선취점 일찍 나온 게 평정심 유지 도움” “9회초 선수들 염원 모여 점수 만들었다” “오늘은 쉬고 내일 아침부터 결선 준비”

[헤럴드경제=조용직 기자] “오늘이 야구 인생에 가장 중요했던 경기였는데 같은 유니폼을 입은 선수단 의 진정성이 한데 모여서 이런 좋은 결과를 낸 것 같다.”

한국 야구 국가대표팀 사령탑 류지현 감독이 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 진출을 달성하자 참았던 눈물을 쏟았다.

류지현 감독이 지휘하는 한국은 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 4차전 호주와 경기에서 7-2로 극적으로 이겼다. ‘2실점 이하 5점 차 이상’ 승리라는 바늘구멍과도 같은 8강 진출 조건을 만들어진 각본처럼 실제로 이뤄냈다.

2승 2패를 기록한 한국은 대만, 호주와 동률을 이뤘으나 최소 실점률에서 앞서 조 2위로 8강에 올랐다.한국 야구가 WBC 조별리그를 통과한 것은 2009년 준우승 이후 이번이 17년 만이다.

경기 후 기자회견장에서도 울컥하는 모습을 힘들게 감추던 류지현 감독은 이후 공동취재구역에서 한국 기자들을 만나서는 결국 참았던 눈물을 흘렸다.

류 감독은 “굉장히 어려웠던 1라운드”라며 “선수들이 이번 대회에 임하는 자세, 진정성이 한데 모여서 이런 좋은 결과를 낸 것 같다”고 소감을 밝혔다.

그는 “오늘 경기 전부터 ‘쫓겨서 하면 안 된다’고 생각했는데 선취점이 일찍 나온 것이 저희가 평정심을 유지하며 경기 흐름을 가져갈 수 있는 이유가 됐다”며 “9회초에도 꼭 점수를 내야 하는 상황에서 선수들 집중력과 염원이 한데 모였다”고 돌아봤다.

류 감독은 또 “조병현도 마지막에 1⅔이닝을 잘 막아줬고, 이정후 역시 9회말 수비에서 어려운 타구를 잘 잡아내 줬다”고 칭찬했다.

류 감독은 “WBC를 준비하면서 구단들의 스프링캠프가 열리기 전에 처음으로 사이판 캠프를 마련해주셨다”며 “이런 여러 준비가 KBO의 투자와 지원이 있지 않았다면 어려운 부분이었는데 제 생각에 거의 99%를 다 지원해주셔서 선수들 경기력에 좋은 영향을 줬다”고 덧붙였다.

그는 “사실 오늘 5점 차에 2실점 이하라는 조건을 채워야 했는데, 득점보다 실점이 더 어렵다고 생각했다”며 “박영현, 김택연, 조병현 등 젊은 선수들이 잘 막아줬고, 노경은이 갑작스러운 상황에 2이닝을 막아줬다”고 투수 운용을 돌아봤다. 류 감독은 “노경은에게는 존경스럽다는 표현을 하고 싶다”고도 했다.

류 감독은 미국 플로리다주 마이애미에서 진행되는 2라운드 구상에 대해 “오늘은 쉬고 싶다”며 “내일 아침부터 2라운드를 준비하겠다”고 밝혔다.