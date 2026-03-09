호주전 5타수 3안타 1홈런 4타점 수훈갑 4경기 연속 타점, 11타점으로 WBC 1위

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘문보물’ 문보경(LG 트윈스)의 타점 제조가 없었으면 한국 야구의 17년 만의 WBC 결선행도 없었다.

문보경은 9일 일본 도쿄의 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 호주와 최종전에 5번 지명타자로 선발 출전, 5타수 3안타 1홈런으로 대활약을 펼치며 7-2 승리의 득점 중 4점을 혼자 책임졌다.

문보경은 이번 대회 조별리그 내내 해결사 역할을 톡톡히 했다. 이번 4경기 내내 빠짐없이 타점을 작성하면서 11타점으로 현재 WBC 전체 타점 1위를 달리고 있다.

5일 체코전에서 선제 결승 만루홈런을 포함해 5타점을 수확했고, 7일 일본전은 1회부터 기쿠치 유세이를 두들겨 2타점 2루타를 뽑았다. 8일 대만전에도 적시타로 1점을 냈던 그는 이날 호주전까지 4타점을 추가했다.

호주를 꺾고 조별리그를 통과하기 위해 다득점이 필요했던 대표팀은 문보경의 한 방으로 득점 행진을 시작했다. 문보경은 0-0으로 맞선 2회 무사 1루에서 호주 선발 라클란 웰스를 상대로 우중월 선제 결승 투런 홈런을 쏘아 올렸다.

그는 베이스를 돌아 더그아웃에 돌아와 동료 축하를 받으며 계속 “할 수 있다”고 외쳤다. 추가점도 문보경의 방망이에서 나왔다. 3회 저마이 존스와 이정후의 연속 2루타로 1점을 내고 1사 2루 기회를 이어간 가운데 문보경은 다시 외야 우중간을 가르는 1타점 2루타로 이정후를 홈에 불렀다.

문보경은 5회 세 번째 타석에서는 ‘마이애미행 전세기’ 탑승을 위한 요건을 충족하고 세 번째 ‘비행기 세리머니’를 펼쳤다. 한국은 2사 후 안현민이 볼넷을 골라 나간 뒤 2루 도루에 성공했고, 문보경은 힘차게 밀어 쳐 왼쪽 펜스를 직격하는 적시타를 때리며 만점 활약을 펼쳤다.

한국의 마이애미행을 결정한 9회말 마지막 내야 뜬공 아웃카운트를 잡은 선수도 1루수로 옮긴 문보경이었다.