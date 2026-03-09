9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 대한민국과 호주의 경기. 호주를 꺾고 8강 진출을 확정한 한국 대표팀이 기뻐하고 있다. [연합]
[헤럴드경제=민상식 기자] 한국 야구가 17년 만에 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 결선 리그에 진출했다.

류지현 감독이 이끄는 한국은 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 4차전 호주와 경기에서 7-2로 이겼다.

2승 2패를 기록한 한국은 대만, 호주와 동률을 이뤘으나 최소 실점률에서 앞서 일본(3승)에 이어 조 2위로 8강에 올랐다.

우리나라가 WBC에서 조별리그를 통과한 것은 2009년 준우승 이후 이번이 17년 만이다.

한국은 이날 호주를 상대로 2실점 이하, 5점 차 이상 승리를 거둬야 8강에 오를 수 있었다.

문보경(LG 트윈스)이 선제 투런 홈런 등 혼자 4타점을 책임졌고, 6-2로 1점이 더 필요했던 9회초 김도영(KIA 타이거즈)의 볼넷과 이정후(샌프란시스코 자이언츠) 타구 때 나온 상대 실책, 안현민(kt wiz)의 외야 희생 플라이를 묶어 귀중한 1점을 보탰다.

우리나라는 미국 플로리다주 마이애미로 이동, 한국시간 14일 오전 7시 30분 D조 1위와 준준결승을 치른다.

D조에서는 도미니카공화국과 베네수엘라가 나란히 2승을 기록 중이다.


